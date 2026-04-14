Niscemi, assegnati 25 alloggi di social housing: case arredate e canone bloccato per le famiglie colpite dalla frana

NISCEMI, 14 Aprile 2026 – Una sinergia efficace tra il Comune di Niscemi e la Struttura commissariale ha portato oggi a un risultato concreto per la cittadinanza: l’assegnazione di 25 nuovi appartamenti destinati alle famiglie colpite dalla frana. Grazie a un bando di social housing, 71 persone appartenenti a nuclei familiari a basso reddito potranno finalmente contare su una sistemazione stabile con contratti di affitto a canone bloccato.

L’operazione, resa nota dalla Protezione civile, è stata resa possibile da una stretta collaborazione istituzionale che ha coinvolto anche la Regione Siciliana. Questo coordinamento ha permesso di snellire drasticamente le procedure burocratiche e di revisionare un vecchio bando, aggiornandone i requisiti per rispondere velocemente all’emergenza abitativa.

Un valore aggiunto fondamentale è arrivato dall’Associazione nazionale costruttori edili, il cui contributo ha permesso di consegnare gli alloggi completamente arredati. Questo dettaglio permetterà alle famiglie di abitare le case fin da subito, eliminando i costi e i tempi legati al mobilio e facilitando il ritorno alla normalità dopo la perdita delle proprie abitazioni originali.

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