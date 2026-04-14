Sicilia, 25 milioni contro il caro carburante: varato il piano Schifani, ma i porti restano bloccati

PALERMO, 14 Aprile 2026 – L’esecutivo regionale siciliano passa all’offensiva contro l’inflazione energetica. È in fase di definizione una manovra economica da 25 milioni di euro, ribattezzata “Pacchetto caro carburante”, pensata per arginare una crisi che rischia di paralizzare l’intero sistema produttivo dell’Isola. L’impennata dei costi energetici e delle materie prime, esasperata dalle tensioni belliche internazionali, ha infatti spinto la Regione a intervenire con una misura d’urgenza a sostegno delle imprese locali.

Un fronte comune: i settori beneficiari

Nato originariamente per dare respiro al comparto dell’autotrasporto merci, il provvedimento è stato progressivamente ampliato per includere altri due pilastri della produzione siciliana:

• Agricoltura: un settore strategico messo a dura prova dall’esplosione dei costi di produzione.

• Pesca: fondamentale per l’occupazione costiera, anch’essa beneficiaria dei nuovi aiuti.

«Il governo regionale è impegnato a dare una risposta concreta e tempestiva alle imprese siciliane che stanno affrontando una fase estremamente complessa», ha sottolineato il presidente della Regione, Renato Schifani, ribadendo la volontà di non lasciare soli i lavoratori in questa fase di fragilità economica.

Alta tensione nei porti: il nodo del Governo Nazionale

Nonostante lo stanziamento di fondi, il clima resta incandescente. Nel pomeriggio di ieri, gli assessori Alessandro Dagnino (Economia) e Alessandro Aricò (Infrastrutture) hanno incontrato i rappresentanti delle sigle di categoria per cercare una mediazione.

Tuttavia, il segnale di apertura non è bastato a placare gli animi. Salvatore Bella, segretario del Comitato trasportatori siciliani, pur riconoscendo la sensibilità istituzionale mostrata dal governatore Schifani e dal presidente dell’Ars Galvagno, ha confermato che la protesta non si fermerà: «Il fermo delle attività nei porti dell’Isola rimane totale e proseguirà a oltranza in mancanza di risposte definitive».

Gli autotrasportatori puntano ora a Roma: la richiesta è quella di un incontro urgente con il ministro Salvini. Le associazioni di categoria ritengono infatti che i problemi strutturali che affliggono il settore necessitino di interventi normativi che solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può varare.

Parallelamente, resta sul tavolo la questione del fondo ETS. Su questo fronte, Schifani è stato chiaro: trattandosi di normativa europea, il raggio d’azione della Regione si limita alla “moral suasion” verso il governo nazionale. L’emendamento regionale punta comunque a fungere da scudo per salvaguardare la competitività delle imprese siciliane, garantendo quella continuità produttiva che oggi appare sempre più a rischio.

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