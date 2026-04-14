“Amico oggi… Volontario domani!”: grande partecipazione al corso AVO di Modica

Modica, 14 aprile 2026 – Grande entusiasmo e partecipazione a AVO Modica per l’apertura delle iscrizioni al quarto corso di formazione dedicato ai volontari ospedalieri. Un’iniziativa che rappresenta una preziosa opportunità per tutti coloro che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e la propria sensibilità al servizio degli altri, offrendo sostegno umano e conforto a chi vive momenti di fragilità nelle corsie degli ospedali. L’incontro, svoltosi ieri presso la Biblioteca Comunale di Modica, ha registrato una partecipazione straordinaria: la sala, gremita fino al limite della capienza, ha accolto numerosi aspiranti volontari, segno tangibile di una crescente attenzione verso il mondo del volontariato e della solidarietà. L’evento si è rivelato particolarmente significativo non solo per l’ampia adesione, ma anche per i contenuti trattati. Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi del corso e il ruolo fondamentale svolto dai volontari AVO all’interno delle strutture ospedaliere, dove ogni gesto, anche il più semplice, può fare la differenza nella quotidianità dei pazienti. A impreziosire ulteriormente l’iniziativa è stata la presenza dell’assessore alle politiche giovanili, Samuele Cannizzaro, che ha offerto un contributo rilevante, sottolineando l’importanza di promuovere tra i giovani una cultura basata sull’impegno civico, sull’empatia e sulla partecipazione attiva alla vita della comunità. Il corso rappresenta dunque non solo un percorso formativo, ma anche un’esperienza umana profonda, capace di arricchire chi decide di intraprenderla. Con lo slogan “Amico oggi… Volontario domani!”, AVO Modica rinnova il suo invito a tutti coloro che vogliono trasformare la solidarietà in azione concreta, contribuendo a costruire una rete di supporto sempre più forte e presente sul territorio.

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