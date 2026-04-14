Visita istituzionale del Prefetto Tania Giallongo al Comune di Scicli

Scicli, 14 Aprile 2026 – Nella mattinata odierna il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, si è recato presso il Comune di Scicli, in visita istituzionale. Nell’ambito delle visite programmate presso i Comuni della Provincia, il Prefetto di Ragusa, dott.ssa Tania Giallongo, oggi è stata ricevuta in Municipio a Scicli dal Sindaco Mario Marino e dall’Amministrazione comunale, incontrando, altresì, i Dirigenti e Responsabili di Settore. L’incontro ha offerto l’occasione per un approfondito confronto sulle principali tematiche di interesse del territorio, affrontate in un clima di proficua collaborazione istituzionale. Il Prefetto Tania Giallongo, ha affrontato con il sindaco le tematiche salienti del territorio sciclitano, concordando sull’importanza di programmare interventi mirati a integrare lo sviluppo del territorio con la sostenibilità ambientale, sul fondamento della legalità e della sicurezza nella prospettiva dell’inclusione e del benessere sociale. L’interlocuzione ha toccato i temi della delicata gestione di un Comune particolarmente attrattivo per il turismo anche straniero e delle svariate progettualità attivate negli ultimi tempi dall’Amministrazione al fine di migliorare ulteriormente l’assetto della città.

Il prefetto ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra le istituzioni locali, evidenziando come la sinergia tra Prefettura e Comuni rappresenti un elemento fondamentale per garantire risposte efficaci alle specifiche esigenze delle diverse comunità.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordiale e costruttiva collaborazione, si inserisce in un più ampio percorso di confronto, volto a consolidare una rete istituzionale sempre più efficiente e vicina ai cittadini.

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