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Attualità | Scicli

La cavalcata di San Giuseppe di Scicli su Italia Uno

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Scicli, 15 aprile 2026 -Oggi, in coda al Tg di Studio Aperto delle 18:30, su Italia Uno, andrà in onda il servizio televisivo realizzato dalla giornalista Adele Costantini a Scicli in occasione della Cavalcata di San Giuseppe edizione 2026. A darne l’annuncio il sindaco di Scicli Mario Marino. Ad accogliere la troupe Mediaset la Scicli Film Commission del Comune. Il reportage andrà in onda all’interno di Studio Aperto MAG: è la seconda parte dell’edizione delle 18:30. Il servizio su Scicli è atteso, quindi, fra le 19:00 e le 19:25.

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