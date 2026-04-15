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Modica: “Uniti per il Rosso” un’intera domenica tra sport, divertimento per famiglie e grande giornalismo

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Modica, 15 aprile 2026 – Il prossimo domenica 19 aprile, la città di Modica si prepara a vivere una giornata ricca di appuntamenti, unendo il divertimento per i più piccoli alla passione per il racconto sportivo.

A partire dalle ore 15:30, lungo Corso San Giorgio e in Piazza San Michele, prenderà il via la seconda edizione di “Uniti per il Rosso”. Il pomeriggio sarà interamente dedicato ai bambini e alle famiglie, trasformando il centro storico in un grande parco giochi a cielo aperto.

Gonfiabili, giochi da luna park e attività di strada tradizionali, organizzati in collaborazione con le associazioni sportive locali e la ditta “Charlie Chaplin”

Alle 17:30, Valeria Bla Bla incanterà il pubblico con “Sogno Sveglia”, uno spettacolo circense arricchito da spettacolari bolle di sapone.

La giornata culminerà alle ore 20:00 con un appuntamento di grande prestigio presso il Duomo di San Giorgio. Per la prima volta in Sicilia, il celebre giornalista sportivo Francesco Repice, una delle voci più iconiche e amate della radiofonia italiana, sarà protagonista di un incontro dal titolo “Racconto di una voce”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Portatori di San Giorgio, offrirà un momento di accoglienza e dialogo, permettendo ai presenti di ascoltare dal vivo i retroscena e le emozioni del grande calcio raccontati da un maestro della cronaca sportiva.

Una domenica imperdibile che promette di unire la comunità modicana nel segno della gioia e della cultura sportiva.

© Riproduzione riservata
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