Ragusa. “L’Isola delle Scrittrici”, si è insediato il Comitato Scientifico

Ragusa, 13 aprile 2026 – Si è svolta questa mattina, presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la prima riunione del comitato scientifico del progetto culturale “L’Isola delle Scrittrici”, promosso nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’istituzione della Provincia di Ragusa in programma nel 2027.

L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale delle attività del comitato composto da: Fulvia Toscano, Marinella Fiume, Giovanni Capecchi, Dora Marchese, Ester Rizzo, Marcella Burderi, Salvatrice Dieli, Vicky Di Quattro e Gianna Dimartino. “Questo progetto nasce per restituire visibilità e centralità alla scrittura femminile, intrecciandola con la storia e l’identità del nostro territorio. È un percorso che vogliamo rendere strutturale all’interno delle celebrazioni del centenario, con una prospettiva di lungo periodo”, ha esordito la Presidente Maria Rita Schembari.

Nel corso della riunione, alla presenza del segretario generale Vito Bonanno, sono emersi numerosi spunti di lavoro. Tra questi, la proposta di valorizzare i diari di viaggio al femminile dell’Ottocento, considerati una straordinaria testimonianza letteraria e antropologica del rapporto tra donne, paesaggio e attraversamento del Mediterraneo. Filone di ricerca che si pone inoltre in piena coerenza con le strategie di sviluppo turistico e culturale del territorio, in particolare con la DMO “Enjoy Barocco – South East Sicily”, inserita nel percorso di crescita della destinazione turistica del Sud-Est siciliano e nel Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2026–2028. “Lavorare sui diari di viaggio significa riscoprire uno sguardo femminile sul nostro territorio e trasformarlo in una leva di conoscenza e promozione culturale. È un ponte naturale tra ricerca, memoria e sviluppo turistico, in linea con le nuove strategie di destinazione”, ha aggiunto la Presidente Schembari che ha chiuso i lavori ribadendo l’impegno a definire un calendario di lavoro condiviso che accompagnerà l’evoluzione del progetto nei prossimi mesi.

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