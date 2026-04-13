Modica: sorveglianza speciale e braccialetto elettronico per un 45enne

Modica, 13 Aprile 2026 – Il personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza ha notificato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale a un cittadino tunisino di 45 anni.

Il provvedimento scaturisce da una serie di episodi di violenza domestica che l’uomo avrebbe perpetrato nei confronti della moglie. Un quadro reso ancora più grave dalla presenza dei figli minori, testimoni delle aggressioni. L’uomo, per il quale era già stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare, dovrà ora rispettare il

divieto assoluto di avvicinamento alla vittima e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il monitoraggio costante dei suoi spostamenti.

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