Ragusa: libertà vigilata per un 46enne recidivo

Ragusa, 13 Aprile 2026 – Gli uomini della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura provvisoria della libertà vigilata nei confronti di un ragusano di 46 anni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di reiterati maltrattamenti ai danni della ex compagna. Secondo quanto ricostruito, l’indagato non si sarebbe limitato alle aggressioni fisiche e verbali, ma in diverse occasioni avrebbe sfogato la propria rabbia danneggiando deliberatamente beni e proprietà della donna, alimentando un clima di costante intimidazione.

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