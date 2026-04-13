Pozzallo, scontro violento tra scooter e tir nei pressi del porto: grave un 78enne Trapanese

POZZALLO, 13 Aprile 2026 – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle scorse ore nei pressi dell’area portuale di Pozzallo, lasciando un anziano in condizioni critiche.

Il sinistro ha coinvolto un ciclomotore e un mezzo pesante. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, lo scooter — condotto da un uomo di 78 anni, originario della provincia di Trapani — è entrato in collisione con un Tir, alla cui guida si trovava un autotrasportatore modicano.

L’impatto è stato estremamente violento, sbalzando l’anziano dalla sella e facendolo rovinare pesantemente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente per stabilizzare il ferito, il 78enne è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Al momento, i medici mantengono la prognosi riservata a causa dei gravi traumi riportati nello scontro. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono affidati alla Polizia Locale di Pozzallo che ha posto sotto sequestro i due mezzi. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico veicolare, che ha subito pesanti rallentamenti in tutta la zona portuale per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

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