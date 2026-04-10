Attivato il Canale Telegram del Comune di Santa Croce Camerina: più informazione e comunicazione diretta con i cittadini

Santa Croce Camerina, 10 aprile 2026 – Si rafforza la comunicazione istituzionale del Comune di Santa Croce Camerina con l’attivazione del Canale Telegram ufficiale dell’ente, un nuovo strumento pensato per garantire una diffusione ancora più rapida, capillare e aggiornata delle informazioni di interesse pubblico.

Attraverso il nuovo canale, collegato in tempo reale agli aggiornamenti del sito istituzionale, i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone comunicazioni riguardanti eventi e manifestazioni cittadine, interventi di manutenzione e modifiche alla viabilità, allerte meteo e avvisi della protezione civile, oltre a informazioni su servizi comunali e scadenze amministrative.

Il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, sottolinea il valore dell’iniziativa nell’ambito del percorso di innovazione della comunicazione pubblica avviato dall’amministrazione comunale.

“Con l’attivazione del Canale Telegram – afferma il sindaco Dimartino – continuiamo a investire su strumenti che rendono la comunicazione tra Comune e cittadini sempre più diretta, veloce ed efficace. Il nostro obiettivo è garantire a tutti un accesso semplice e immediato alle informazioni che riguardano la vita della comunità”.

Il primo cittadino evidenzia inoltre come il nuovo servizio si inserisca in una strategia più ampia di modernizzazione della comunicazione istituzionale.

“Negli ultimi mesi abbiamo avviato un importante percorso di potenziamento dei canali informativi del Comune – prosegue Dimartino –. Il canale WhatsApp, che ha già superato i 650 iscritti, il restyling del sito istituzionale, oggi più accessibile e fruibile, l’aggiornamento costante dei nostri canali social e il servizio “Sindaci in Contatto” rappresentano strumenti fondamentali per mantenere un rapporto diretto con i cittadini, soprattutto nei momenti in cui è necessario comunicare con rapidità, come nel caso delle allerte o di informazioni urgenti”.

L’obiettivo, conclude il sindaco, è quello di avvicinare sempre più l’istituzione alle abitudini digitali della comunità.

“Vogliamo rendere l’informazione istituzionale sempre più accessibile, puntuale e diffusa, favorendo la conoscenza delle iniziative, dei progetti e dei servizi messi a disposizione del territorio”.

L’iscrizione ai canali è libera e gratuita. Sia il Canale WhatsApp sia il nuovo Canale Telegram funzionano esclusivamente come feed informativi: il Comune pubblica le comunicazioni, che restano facilmente consultabili dagli iscritti, senza attivare conversazioni tra gli utenti.

Per quanto riguarda la tutela della privacy, entrambi i servizi garantiscono il completo anonimato: chi segue il canale non può visualizzare né conoscere l’identità degli altri iscritti.

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