Salute della Donna. Visite ed esami gratuiti a Ragusa, Modica e Vittoria

Ragusa, 10 aprile 2026 – Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, gli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa, “Maggiore-Baglieri” di Modica e “Riccardo Guzzardi” di Vittoria aderiscono all'(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. I servizi sono consultabili sul sito ufficiale www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica.

All’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dal 22 al 29 aprile, sono in programma consulenze specialistiche su menopausa, infezioni sessualmente trasmissibili, scelte contraccettive, vaccinazione anti-HPV, legge 194/78, consulenze prenatali e problematiche della sterilità. Le attività si svolgeranno nell’area ambulatori della torre A e prevedono prenotazione obbligatoria (per informazioni: ostetricia.ragusa@asp.rg.it). All’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, il 27 aprile, sono previsti colloqui individuali con le ostetriche sull’allattamento rivolti a gestanti e neomamme. All’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, sempre dal 22 al 29, saranno offerte visite ginecologiche gratuite, ecografie, tamponi vaginali e cervicali e Pap test (fino a esaurimento posti). Per informazioni: ostetricia.vittoria@asp.rg.it. Il 23 aprile, presso la sala conferenze “Enzo Di Geronimo”, è inoltre in programma l’incontro informativo “Di che HPV sei?”.

È prevista inoltre un’attività consultoriale dedicata, voluta dal Dipartimento di Salute Mentale, in collaborazione con la U.O.S.D. Coordinamento Consultori, che coinvolgerà le sedi di Ragusa, Modica e Vittoria. L’iniziativa è rivolta a donne individuate dai servizi del DSM e prevede visite ginecologiche e prestazioni consultoriali (Pap Test, HPV Test, ecografie) fino a un massimo complessivo di 30 utenti.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Oggi il network è composto da 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale. La (H) Open Week sulla salute della donna rappresenta l’espressione più concreta di questa rete. Negli ultimi anni, l’iniziativa ha registrato una partecipazione crescente: da 133 ospedali aderenti nel 2020 a 265 nel 2025. Una tendenza che testimonia l’attenzione crescente delle strutture sanitarie verso un approccio di genere e verso la prevenzione come leva strategica di sanità pubblica.

L’impatto dell'(H) Open Week si misura anche nei numeri delle prestazioni erogate. Nel 2020, nonostante l’emergenza pandemica, sono stati offerti oltre 2.200 servizi gratuiti, di cui 1.639 visite e consulenze (71%) e 439 esami strumentali (19%). Nel 2025 le prestazioni hanno superato quota 13.300, tra visite, esami strumentali, consulenze telefoniche e attività di sensibilizzazione. Un’offerta ampia e multidisciplinare che coinvolge numerose aree specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, endocrinologia, neurologia, oncologia ginecologica e medica, senologia, reumatologia, psichiatria, nutrizione e percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, dichiara: “L'(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere. I numeri delle adesioni e delle prestazioni erogate dimostrano quanto sia forte la domanda di prevenzione e quanto sia necessario rendere i servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle donne”.

“L'(H) Open Week di Fondazione Onda rappresenta per l’ASP di Ragusa un appuntamento particolarmente significativo – afferma il Direttore sanitario, Sara Lanza – anche perché da quest’anno tutti e tre gli ospedali aziendali coinvolti, Ragusa, Modica e Vittoria, sono insigniti del Bollino Rosa. Un riconoscimento che conferma l’attenzione dell’Azienda verso la salute della donna e verso la costruzione di percorsi di prevenzione, diagnosi e assistenza sempre più qualificati e accessibili”.

Con la (H) Open Week sulla salute della donna, Fondazione Onda ETS rinnova un impegno che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito migliaia di prestazioni gratuite, contribuendo in modo concreto a diffondere una cultura della prevenzione e della medicina di genere come diritto di salute per tutte.

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