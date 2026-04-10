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Ragusa, evade dai domiciliari per chiedere soldi ai genitori: arrestato 22enne

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RAGUSA, 10 Aprile 2026 – Un giovane ragusano di 22 anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale con l’accusa di evasione. L’operazione, condotta con il supporto dell’autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile, è scattata a seguito della violazione delle prescrizioni della misura cautelare a cui il ragazzo era sottoposto.

Il 22enne si trovava già agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tuttavia, secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe abbandonato arbitrariamente la propria residenza per recarsi presso l’abitazione di un genitore.

L’irruzione in casa del familiare non sarebbe stata priva di tensioni: il giovane si è presentato con atteggiamenti ostili, motivato dalla ricerca di denaro e privo di qualsiasi autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria che gli consentisse di allontanarsi dal domicilio coatto.

Nonostante il ragazzo fosse già recidivo per questa tipologia di violazioni, ha ignorato nuovamente i divieti imposti dalla legge. Dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri, è stato condotto presso gli uffici del Comando Provinciale per le formalità di rito e le operazioni di fotosegnalamento.

Al termine delle attività, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di via Giuseppe di Vittorio. La sua posizione rimane ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà il grado di responsabilità delle sue condotte in sede di contraddittorio.

L’intervento tempestivo dell’Arma ha permesso di evitare che la situazione di tensione domestica potesse degenerare ulteriormente, ripristinando il regime di custodia cautelare violato dal giovane.

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