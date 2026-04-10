Modica. Incidente in Via Nazionale: Scontro tra auto e scooter all’altezza di Via Trani

MODICA, 10 Aprile 2026 – Un sinistro stradale si è verificato stamattina lungo la trafficata Via Nazionale, proprio in prossimità dell’intersezione con Via Trani. L’incidente ha visto coinvolti una vettura che si immetteva sulla carreggiata principale e uno scooter che procedeva in fase di sorpasso.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, la dinamica appare legata a una combinazione di cortesia stradale e manovre azzardate.

Un automobilista a bordo di una vettura stava uscendo da Via Trani per immettersi su Via Nazionale; una seconda auto, già in coda nel traffico intenso della via principale, si è fermata per cedere la precedenza e permettere al conducente in uscita di svoltare.

Proprio mentre l’auto usciva da Via Trani, uno scooterista impegnato nel sorpasso della colonna di auto ferme è sopraggiunto dalla corsia sinistra. La visuale coperta dai veicoli in sosta ha impedito a entrambi i conducenti di avvistarsi in tempo, rendendo l’impatto inevitabile.

Il giovane a bordo dello scooter è sbalzato dalla sella cadendo sull’asfalto. Immediati i soccorsi dei passanti e degli stessi automobilisti coinvolti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure al ragazzo, le cui condizioni sono al vaglio dei sanitari, sebbene non sembrerebbero condizioni gravi.

Salva