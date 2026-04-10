Viabilità sperimentale, Purromuto(FdI Comiso): “Dal Pd solo pregiudizio e propaganda: la sperimentazione sta funzionando”

COMISO, 10 aprile 2026 – “Definire un ‘fallimento’ una sperimentazione dopo appena un giorno non è solo politicamente scorretto: è la dimostrazione plastica di un atteggiamento preconcetto e strumentale che nulla ha a che vedere con l’interesse della città”. Lo dichiara Salvo Purromuto, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e primo firmatario della Mozione che ha introdotto il nuovo assetto viario sperimentale nella zona Villafranca e nell’area della stazione ferroviaria.

“Il consigliere Scollo e il Partito Democratico – prosegue Purromuto – parlano di disagi e chiedono addirittura lo stop della sperimentazione, dimenticando però un punto fondamentale: si tratta, appunto, di una fase sperimentale, prevista proprio per monitorare criticità ed eventualmente apportare correttivi. È esattamente ciò che sta avvenendo. Peraltro, la Polizia Locale ha già evidenziato come la sperimentazione stia procedendo positivamente e senza particolari criticità, al netto della naturale fase di adattamento legata a ogni novità. Parlare di caos o fallimento significa semplicemente non attenersi ai fatti”.

Secondo Purromuto, “gridare al fallimento dopo poche ore significa non aver compreso o peggio, fingere di non comprendere, il senso stesso della sperimentazione, che per definizione prevede aggiustamenti in corso d’opera. Il Pd sostiene che tutto sarebbe stato fatto senza confronto ma la verità è che la città attende da anni interventi sulla viabilità in una delle aree più congestionate. Restare immobili, come qualcuno evidentemente preferirebbe, non è una soluzione”.

Purromuto respinge anche le accuse di improvvisazione: “Ogni cambiamento genera inevitabilmente una fase iniziale di adattamento. Le eventuali segnalazioni servono proprio per migliorare il sistema, non certo per bloccarlo. Solo chi ha una posizione ideologica può trasformare un normale processo di verifica in un presunto ‘fallimento'”.

“Colpisce – conclude – che l’opposizione scelga ancora una volta la strada più facile: dire no a tutto, senza proporre nulla. Noi continueremo invece a lavorare con responsabilità, ascoltando cittadini e operatori, per arrivare a una viabilità più efficiente e sicura per Comiso”.

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