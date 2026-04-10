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Elisoccorso a Modica. Uomo finisce in una scarpata

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MODICA, 10 Aprile 2026 – Momenti di grande apprensione questa mattina in contrada Caitina, alla periferia di Modica, dove un uomo è precipitato  in un dirupo. Un volo terribile, stimato intorno ai 40 metri, che ha reso necessario un dispiegamento massiccio di soccorsi e l’intervento urgente dell’elisoccorso.
L’allarme è scattato quando alcuni testimoni o passanti si sono accorti della presenza dell’uomo nel fondo della scarpata. La zona, caratterizzata da pendii ripidi e fitta vegetazione, ha reso le operazioni di recupero estremamente complesse.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i  Vigili del Fuoco, fondamentali per raggiungere il punto impervio dove giaceva il ferito e metterlo in sicurezza per il sollevamento, il personale del 118 che  ha prestato le prime cure stabilizzando l’uomo sul posto e l’elisoccorso, atterrato  nelle vicinanze per garantire il trasporto d’urgenza verso un centro traumatologico attrezzato, data la gravità delle lesioni.
Le ferite riportate nell’impatto sono state definite gravissime. Dopo essere stato recuperato dai Vigili del Fuoco, l’uomo è stato trasferito in codice rosso. I medici si sono riservati la prognosi a causa dei molteplici traumi e fratture da precipitazione.
Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sebbene non si escluda l’ipotesi di un tragico incidente o di una caduta accidentale, gli inquirenti stanno vagliando con attenzione anche la pista dell’insano gesto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle generalità della vittima o su eventuali messaggi lasciati prima dell’accaduto.

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