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Politica | Vittoria

Vittoria, Modifica alla viabilità. Via Volontari della Libertà diventa a doppio senso di circolazione

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Vittoria, 09 aprile 2026 – Cambia l’assetto viario nel centro cittadino. L’Amministrazione comunale ha disposto la modifica della circolazione in Via Volontari della Libertà, nel tratto compreso tra Piazza Nenni e Via Vittorio Veneto, che diventa ufficialmente a doppio senso di marcia.
Il provvedimento nasce con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico urbano e alleggerire la pressione veicolare su Via Generale Cascino, una delle arterie maggiormente interessate dal transito quotidiano. La nuova organizzazione della viabilità consentirà infatti agli automobilisti di raggiungere più facilmente la zona del centro cittadino, distribuendo in maniera più equilibrata i flussi di circolazione.
L’intervento rientra in un più ampio piano di ottimizzazione della mobilità urbana volto a rendere più scorrevole e funzionale la rete stradale, migliorando al tempo stesso la sicurezza per automobilisti e pedoni.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica stradale e a rispettare le disposizioni previste, al fine di garantire una transizione ordinata verso il nuovo assetto viario.

© Riproduzione riservata
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