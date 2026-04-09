Distretto Socio-Sanitario 44: Al via la procedura per il servizio di Pronto Intervento Sociale (PrInS h24)

Ragusa, 09 aprile 2026 – Il Comune di Ragusa, in qualità di ente capofila del Distretto Socio-Sanitario 44 (che comprende i comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Ragusa), annuncia l’apertura di una procedura di gara per l’affidamento di un servizio essenziale di assistenza sociale.
L’appalto riguarda il servizio denominato “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Pronto intervento sociale (PrInS h24)”, finanziato nell’ambito del progetto distrettuale PAL 2023.
Il sevizio prevede la gestione del Pronto Intervento Sociale operativo 24 ore su 24 e avrà la durata di 12 mesi dall’affidamento.
La selezione avverrà tramite la valutazione del progetto tecnico relativo all’espletamento del servizio, con costo prefissato dalla Stazione Appaltante.
Possono partecipare alla procedura gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
– Iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o equivalente;
– Esperienza biennale nella gestione di servizi in almeno due aree tra: contrasto alla povertà, minori, vittime di violenza o tratta, persone non autosufficienti e adulti in difficoltà;
– Fatturato minimo nel triennio 2023-2025 pari almeno al valore economico del procedimento.
La procedura viene espletata integralmente in modalità telematica tramite la “Piattaforma e-procurement” del Comune di Ragusa. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 4 maggio 2026.
L’avviso integrale è pubblicato al link:
https://www.comune.ragusa.it/it/news/procedura-aperta-ai-sensi-dell-art-71-del-d-lgs36-23-riguardante-il-servizio-distrettuale-denominato-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-pronto-intervento-sociale-prins-h24-di-cui-al-progetto-distrettuale-pal-2023 dal quale è possibile anche accedere ai particolari.