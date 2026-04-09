Distretto Socio-Sanitario 44: Al via la procedura per il servizio di Pronto Intervento Sociale (PrInS h24)

https://www.comune.ragusa.it/it/news/procedura-aperta-ai-sensi-dell-art-71-del-d-lgs36-23-riguardante-il-servizio-distrettuale-denominato-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-pronto-intervento-sociale-prins-h24-di-cui-al-progetto-distrettuale-pal-2023 dal quale è possibile anche accedere ai particolari.

L’avviso integrale è pubblicato al link:

– Esperienza biennale nella gestione di servizi in almeno due aree tra: contrasto alla povertà, minori, vittime di violenza o tratta, persone non autosufficienti e adulti in difficoltà;

Il sevizio prevede la gestione del Pronto Intervento Sociale operativo 24 ore su 24 e avrà la durata di 12 mesi dall’affidamento.

L’appalto riguarda il servizio denominato “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Pronto intervento sociale (PrInS h24)”, finanziato nell’ambito del progetto distrettuale PAL 2023.

Ragusa, 09 aprile 2026 – Il Comune di Ragusa, in qualità di ente capofila del Distretto Socio-Sanitario 44 (che comprende i comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Ragusa), annuncia l’apertura di una procedura di gara per l’affidamento di un servizio essenziale di assistenza sociale.

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