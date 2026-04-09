  • 9 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 9 Aprile 2026 -
Acate | Cronaca | News in primo piano

Acate, viola ripetutamente i domiciliari: 42enne finisce in carcere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 09 Aprile 2026 – I Carabinieri della Stazione di Acate hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un uomo di 42 anni residente nel comune ipparino.

L’indagato, che si trovava già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è gravemente indiziato di aver violato sistematicamente le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento di aggravamento della misura è scaturito dai numerosi controlli effettuati dai militari dell’Arma. In diverse occasioni, infatti, l’uomo è stato trovato assente dalla propria abitazione senza alcun giustificato motivo. Le reiterate evasioni documentate hanno dimostrato l’inefficacia della misura meno afflittiva dei domiciliari, spingendo la Procura della Repubblica a richiedere una restrizione più severa.

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nel contraddittorio tra le parti durante il processo. Per l’indagato vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino all’eventuale emissione di una sentenza di condanna definitiva.

© Riproduzione riservata
596557

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube