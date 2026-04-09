Acate, viola ripetutamente i domiciliari: 42enne finisce in carcere

Saro Cannizzaro

ACATE, 09 Aprile 2026 – I Carabinieri della Stazione di Acate hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un uomo di 42 anni residente nel comune ipparino.

L’indagato, che si trovava già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è gravemente indiziato di aver violato sistematicamente le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento di aggravamento della misura è scaturito dai numerosi controlli effettuati dai militari dell’Arma. In diverse occasioni, infatti, l’uomo è stato trovato assente dalla propria abitazione senza alcun giustificato motivo. Le reiterate evasioni documentate hanno dimostrato l’inefficacia della misura meno afflittiva dei domiciliari, spingendo la Procura della Repubblica a richiedere una restrizione più severa.

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nel contraddittorio tra le parti durante il processo. Per l’indagato vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino all’eventuale emissione di una sentenza di condanna definitiva.

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