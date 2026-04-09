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“Versi di Luce Giovani – Se mi desti ti ascolto”: in svolgimento il progetto 2026

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Gela, 09 aprile 2026 – È entrato ormai nel vivo, dopo il primo mese di attività, “Versi di Luce Giovani – Se mi desti t’ascolto”, il progetto promosso dal Cineclub 262 e realizzato in collaborazione, tra gli altri enti, con il Cinecircolo Stella Maris di Gela, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e
MIM. Si tratta di un percorso che sta già coinvolgendo con partecipazione e interesse studenti, docenti, formatori e realtà del territorio, costruendo uno spazio educativo e creativo in cui il cinema e la poesia diventano strumenti di espressione, confronto e crescita.
Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al linguaggio audiovisivo non soltanto come forma di intrattenimento, ma come occasione di lettura critica della realtà, di elaborazione personale e di scoperta del valore dell’ascolto. In questo senso, il titolo stesso “Se mi desti t’ascolto” (versi dalla poesia “Fresca marina” di S. Quasimodo) richiama una dimensione profonda e necessaria: quella dell’attenzione verso l’altro, della relazione, della parola condivisa, della possibilità di trasformare emozioni, idee e vissuti in racconto, immagine e gesto creativo.
Nel corso del primo mese le attività hanno già avviato un dialogo concreto tra cinema, poesia ed educazione, proponendo agli studenti laboratori, momenti di visione, ascolto e riflessione, percorsi sulla narrazione per immagini e occasioni di partecipazione attiva. Il progetto si sviluppa, infatti, come esperienza formativa capace di mettere insieme linguaggi artistici e obiettivi educativi, favorendo nei ragazzi una maggiore consapevolezza dello sguardo, delle emozioni, delle parole e del rapporto con il mondo che li circonda. Determinante, in questo percorso, è anche il valore della rete costruita attorno all’iniziativa “Se mi desti t’ascolto”: le città interessate sono Modica, Pozzallo, Vittoria e Gela; le scuole partecipanti sono l’Istituto Comprensivo Statale “Santa Marta – E. Ciaceri” di Modica, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede” di Modica, l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. Verga” di Modica, l’Istituto Comprensivo Statale “A. Amore” di Pozzallo, l’Istituto Comprensivo Statale “Portella della Ginestra” di Vittoria, l’Istituto Comprensivo Statale “S. Francesco – L. Capuana” di Gela, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Eschilo” di Gela; numerose, inoltre, le altre realtà che stanno contribuendo, ciascuna con il proprio ruolo, a rafforzare la qualità educativa e culturale del progetto. VDLG unisce cinema e poesia in un percorso educativo e creativo che aiuta gli studenti a comprendere e utilizzare in modo consapevole i media, esplorando i meccanismi della filiera cinematografica e audiovisiva. Sezione giovane del “Versi di Luce Festival Internazionale di Cinemapoesia (18°), il progetto celebra anche i 125 anni (1901-2026) dalla nascita del poeta Salvatore Quasimodo, Premio Nobel per la Letteratura. Nei prossimi mesi il progetto proseguirà con ulteriori attività, approfondimenti e momenti di restituzione pubblica, consolidando un cammino che già in questa prima fase sta mostrando la sua forza educativa e culturale. “Se mi desti t’ascolto – Versi di Luce Giovani” si conferma, così, come un’iniziativa capace di investire nella formazione del pubblico di domani, nella creatività delle nuove generazioni e nella possibilità, oggi più che mai necessaria, di educare all’ascolto attraverso il cinema, la poesia e la condivisione.
Responsabile scientifico del progetto: Tiziana Spadaro. Collaboratori: Nausica Zocco, Elio Cassarino, Giovanni Ragusa e Roberto Virdiano. Sono stati coinvolti, ad oggi, l’attore Andrea Tidona, il regista Federico Iris Osmo Tinelli, Denis Nazzari, il regista italo/inglese Alberto Bona, il critico cinematografico Renato
Scatà, il regista Angelo Piccione, il Rapper modicano Angelo Cannizzaro (in arte AJ Cry Boy). Altri professionisti del settore cinematografico saranno coinvolti nella seconda parte di questo progetto che sta entusiasmando e appasionando i numerosi studenti partecipanti.

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