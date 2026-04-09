Paura a Modica: auto contro un muro trancia tubo del gas, nessun ferito

MODICA, 09 Aprile 2026 – Momenti di tensione nel primo pomeriggio nella piazzetta tra Via Carlo Papa e Via Giovanni Muriana a Modica, dove si è sfiorato il dramma a causa di un insolito incidente stradale. Una signora, a bordo della propria vettura, una Fiat Punto, anziché frenare ha accelerato finendo prima contro un’auto in sosta e poi è andata a sbattere contro il muro di un edificio.

L’impatto, pur avvenendo a bassa velocità, è stato purtroppo angolato in modo tale da tranciare di netto una conduttura della rete del metano che correva lungo la parete.

I soccorsi e la messa in sicurezza

Immediatamente si è sprigionato un forte odore di gas nella zona, allertando i passanti e i residenti.

La conducente è rimasta illesa. Nonostante lo shock per l’accaduto, la donna non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono giunti rapidamente i tecnici della rete di distribuzione del metano per intercettare la perdita e chiudere il flusso di gas in quel tratto di strada.

L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per permettere le operazioni di ripristino della condotta. Non si segnalano danni strutturali gravi all’edificio, se non quelli relativi all’impianto del gas. La situazione è attualmente sotto controllo e il traffico nella zona sta tornando lentamente alla normalità

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