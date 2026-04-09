  • 9 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 9 Aprile 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Paura a Modica: auto contro un muro trancia tubo del gas, nessun ferito

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 09 Aprile 2026 – Momenti di tensione nel primo pomeriggio nella piazzetta tra Via Carlo Papa e Via Giovanni Muriana a Modica, dove si è sfiorato il dramma a causa di un insolito incidente stradale. Una signora, a bordo della propria vettura, una Fiat Punto, anziché frenare ha accelerato finendo prima contro un’auto in sosta e poi è andata a sbattere contro il muro di un edificio.
L’impatto, pur avvenendo a bassa velocità, è stato purtroppo angolato in modo tale da tranciare di netto una conduttura della rete del metano che correva lungo la parete.
I soccorsi e la messa in sicurezza
Immediatamente si è sprigionato un forte odore di gas nella zona, allertando i passanti e i residenti.
La conducente è rimasta illesa. Nonostante lo shock per l’accaduto, la donna non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.
Sul posto sono giunti rapidamente i tecnici della rete di distribuzione del metano per intercettare la perdita e chiudere il flusso di gas in quel tratto di strada.
L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per permettere le operazioni di ripristino della condotta. Non si segnalano danni strutturali gravi all’edificio, se non quelli relativi all’impianto del gas. La situazione è attualmente sotto controllo e il traffico nella zona sta tornando lentamente alla normalità

© Riproduzione riservata
596559

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube