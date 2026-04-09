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Scoglitti | Sport

ScoglittiRace 2026: domenica 12 aprile torna la grande corsa sul lungomare

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Scoglitti(Vittoria), 09 aprile 2026 -“Torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi della primavera siciliana: domenica 12 aprile 2026 si correrà la manifestazione sportiva “ScoglittiRace – 4^ Half Marathon – 10K – V Trofeo Pescamare”, organizzata dall’A.S.D. Athlon Kamarina con il patrocinio oneroso del Comune di Vittoria.
L’evento, ormai appuntamento fisso nel calendario dei maratoneti e degli appassionati di running, richiamerà atleti provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, trasformando per un’intera giornata il lungomare di Scoglitti in una suggestiva pista di atletica a cielo aperto. Il percorso si snoderà lungo tutta la fascia costiera, da Baia Dorica fino alla foce del fiume Ippari, offrendo ai partecipanti uno scenario unico, tra il profumo del mare e il panorama della costa. La partenza e l’arrivo sono previsti in piazza Sorelle Arduino.
La manifestazione rappresenta non solo un momento sportivo di alto livello, ma anche un’importante occasione di promozione turistica e valorizzazione del territorio.
“Eventi come la ScoglittiRace dimostrano quanto lo sport sia uno straordinario strumento di aggregazione e crescita sociale”,- dichiara l’assessore alle Politiche dello Sport Fabio Prelati. “Questa manifestazione unisce benessere, partecipazione e promozione del nostro territorio, coinvolgendo atleti, famiglie e cittadini in una giornata di sport e condivisione. Il lungomare di Scoglitti si afferma come uno spazio aperto a tutti, dove lo sport incontra la bellezza del paesaggio”.
Soddisfazione espressa anche dal sindaco Francesco Aiello, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa per la città: “La ScoglittiRace è ormai un appuntamento identitario per il nostro territorio. Manifestazioni di questo livello contribuiscono a rafforzare l’immagine di Vittoria e di Scoglitti come luoghi dinamici, capaci di attrarre sportivi e visitatori. Sostenere lo sport significa investire nella qualità della vita, nella socialità e nella promozione turistica della nostra comunità”.
In occasione della manifestazione, si ricorda che non sarà possibile sostare lungo tutto il lungomare interessato dal percorso di gara:
da Baia Dorica al Faro
da Via Messina fino alla foce del fiume Ippari
a partire dalle ore 6.00 di domenica 12 aprile 2026, al fine di garantire il regolare svolgimento della competizione e la sicurezza degli atleti e del pubblico.
L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori alla collaborazione e alla partecipazione, contribuendo a rendere l’evento una grande festa dello sport e del territorio.

© Riproduzione riservata
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