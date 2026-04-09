Ispica, visita istituzionale del Prefetto Giallongo: focus su assunzioni, personale e sicurezza

ISPICA, 09 Aprile 2026 – Importante incontro istituzionale questa mattina presso il Palazzo di Città di Ispica. Il Prefetto della Provincia di Ragusa, la dott.ssa Tania Giallongo, accompagnata dal Capo di Gabinetto, Rosanna Mallemi, è stata ricevuta dal Sindaco e dall’intera Giunta Comunale per fare il punto sulle emergenze e le prospettive di sviluppo dell’ente.

La visita, svoltasi in un clima di proficua collaborazione, ha permesso di affrontare nodi cruciali per il futuro amministrativo della città. Al centro del confronto l’interlocuzione con la Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali). L’obiettivo è l’esame dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, passaggio fondamentale per ottenere il via libera all’assunzione di figure apicali, necessarie per garantire l’efficienza della macchina burocratica comunale. Si è discusso delle procedure con la Regione Siciliana in merito all’applicazione delle norme della finanziaria regionale dedicate ai Comuni in dissesto. In particolare, l’attenzione è rivolta ai contributi finalizzati ad assicurare l’integrazione oraria per i dipendenti part-time a 24 ore, una misura attesa per dare stabilità e dignità lavorativa al personale dell’ente. Non è mancato un passaggio sul tema della legalità e della protezione del territorio. È stato infatti richiesto un potenziamento dei presidi per la sicurezza, al fine di garantire un maggiore controllo e una presenza più capillare delle forze dell’ordine a tutela dei cittadini ispicesi.

Il Prefetto Giallongo ha garantito il proprio massimo sostegno all’Amministrazione, chiedendo di essere costantemente aggiornata sull’iter delle procedure formali. La Prefettura si è detta pronta ad assumere iniziative di sensibilizzazione e intermediazione presso gli organi competenti, agendo come partner istituzionale del Comune in ogni fase di questo delicato percorso di risanamento e potenziamento.

Il Sindaco e la Giunta hanno espresso vivo apprezzamento per la vicinanza dimostrata dallo Stato, confermando la volontà di proseguire nel solco della trasparenza e della collaborazione interistituzionale.

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