A Modica la benedizione del dittico di Ilde Barone dedicato a San Giorgio: arte e devozione in dialogo

Saro Cannizzaro

MODICA, 09 Aprile 2026 – Un momento di forte valore simbolico e identitario si terrà sabato 11 aprile a Modica, all’interno della mostra “Santi” di Ilde Barone, che prosegue fino al 26 aprile.

Per l’occasione, l’artista presenterà un dittico inedito dedicato a San Giorgio, figura centrale nella devozione e nella tradizione cittadina, raffigurato insieme alla principessa nel celebre episodio del drago.

Le opere saranno collocate nei locali espositivi di Corso Umberto e, nel corso dell’evento, verranno benedette da padre Michele Fidone, parroco del Duomo di San Giorgio, in un momento aperto al pubblico che unisce dimensione artistica e spirituale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della mostra “Santi -icone per un tempo profano”, progetto che attraversa diversi linguaggi espressivi – pittura, cinema e musica – e che propone una rilettura contemporanea del sacro, profondamente legata alla dimensione umana e popolare della fede.

Non è casuale il riferimento a San Giorgio, patrono della città, la cui festa rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità modicana e culmina ogni anno la domenica successiva al 23 aprile e che quest’anno coincide anche con la chiusura della mostra.

Al termine dell’esposizione, secondo la volontà dell’artista, il dittico sarà donato alla Chiesa di San Giorgio, diventando parte del patrimonio devozionale e simbolico della città.

Un gesto che rafforza il legame tra arte contemporanea e tradizione, restituendo al linguaggio artistico una funzione viva e condivisa all’interno della comunità.

Gli orari della mostra, in occasione dell’evento, si articoleranno dalle 20.30 alle 22.30.

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Informazioni utili

Evento: Benedizione del dittico dedicato a San Giorgio

Data: Sabato 11 aprile 2026

Orario: h 20.30

Luogo: Corso Umberto I n. 121, Modica

Mostra “Santi” – fino al 26 aprile 2026

Orari di apertura:

venerdì, sabato e domenica dalle ore 18:00

(o su appuntamento. Info:339.12.47.070)

Ingresso libero

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