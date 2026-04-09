  • 9 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 9 Aprile 2026 -
Arte | Modica

A Modica la benedizione del dittico di Ilde Barone dedicato a San Giorgio: arte e devozione in dialogo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 09 Aprile 2026 – Un momento di forte valore simbolico e identitario si terrà sabato 11 aprile a Modica, all’interno della mostra “Santi” di Ilde Barone, che prosegue fino al 26 aprile.

Per l’occasione, l’artista presenterà un dittico inedito dedicato a San Giorgio, figura centrale nella devozione e nella tradizione cittadina, raffigurato insieme alla principessa nel celebre episodio del drago.

Le opere saranno collocate nei locali espositivi di Corso Umberto e, nel corso dell’evento, verranno benedette da padre Michele Fidone, parroco del Duomo di San Giorgio, in un momento aperto al pubblico che unisce dimensione artistica e spirituale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della mostra “Santi -icone per un tempo profano”, progetto che attraversa diversi linguaggi espressivi – pittura, cinema e musica – e che propone una rilettura contemporanea del sacro, profondamente legata alla dimensione umana e popolare della fede.

Non è casuale il riferimento a San Giorgio, patrono della città, la cui festa rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità modicana e culmina ogni anno la domenica successiva al 23 aprile e che quest’anno coincide anche con la chiusura della mostra.

Al termine dell’esposizione, secondo la volontà dell’artista, il dittico sarà donato alla Chiesa di San Giorgio, diventando parte del patrimonio devozionale e simbolico della città.

Un gesto che rafforza il legame tra arte contemporanea e tradizione, restituendo al linguaggio artistico una funzione viva e condivisa all’interno della comunità.

Gli orari della mostra, in occasione dell’evento, si articoleranno dalle 20.30 alle 22.30.

 

 

Informazioni utili

Evento: Benedizione del dittico dedicato a San Giorgio

Data: Sabato 11 aprile 2026

Orario: h 20.30

Luogo: Corso Umberto I n. 121, Modica

 

Mostra “Santi” – fino al 26 aprile 2026

Orari di apertura:

venerdì, sabato e domenica dalle ore 18:00

(o su appuntamento. Info:339.12.47.070)

Ingresso libero

 

© Riproduzione riservata
596540

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube