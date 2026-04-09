“Sbagliare è umano, perseverare è diabolico”. Riceviamo

Gent.le Redazione

In una contrada modicana un agricoltore, ottiene autorizzazione all’attingimento di risorsa idrica di falda. Raggiunta una profondità di 200 mt, si provvede alla misurazione di portata.

Ma visti i modestissimi riscontri, si continua con la perforazione nella speranza di attingimenti migliori. Si provvede ad una nuova verifica di portata e, visti i risultati, si decide di continuare.

Dopo la terza prova di portata, con risultati insoddisfacenti, si persevera nella trivellazione. Viste le quote raggiunte, buon senso consiglia di desistere…

Al di la dei costi di perforazione, entrano in gioco le normative vigenti..

Il titolare dell’azienda, dopo richiesta al Genio Civile, ha richiesto ed ottenuto autorizzazione.

Ma, ora mi chiedo, fino a quale profondità è consentito scendere?

A mio parere, perforare ben sotto il livello batimetrico del livello del mare, risulta illegale oltre “fuori senso”. Seconda normativa, il pozzo risulta ora “illegale e senza autorizzazione”.

Pertanto da sottoporre a fermo, e chiuso ( e se il caso ripristinato lo stato iniziale ). Competenza dei controlli alla massima autorità locale ( il sindaco ) per tramite della Polizia Locale.

Lettera firmata

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