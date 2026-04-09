Modica, Patrimonio UNESCO: un piano per la rinascita

MODICA, 09 Aprile 2026 -Confcommercio Modica ha presentato un articolato Documento Programmatico di Apertura durante il Consiglio Comunale aperto, delineando una strategia per la rigenerazione del cuore della città. La proposta, illustrata dal Presidente Giorgio Moncada, nasce dalla necessità di passare dalla “manutenzione simbolica” a una “rigenerazione strutturale”.

Il documento chiarisce che le saracinesche chiuse in Corso Umberto sono solo il sintomo di un problema più profondo: lo svuotamento del centro storico.

I dati sono allarmanti: su 5661 edifici censiti, 2.174 risultano vuoti (circa il 40%), di cui l’87% a uso residenziale;

La popolazione è in calo: solo il 13,5% dei modicani vive oggi nei quartieri storici;

il declino economico: la provincia di Ragusa ha perso il 31% delle imprese attive tra il 2012 e il 2025; Il limite del turismo: Confcommercio avverte che il turismo (seppur vitale grazie al brand del cioccolato e a Montalbano) non può sostituire una comunità residente stabile;

la strategia: un piano in tre fasi che

prevede una roadmap con obiettivi misurabili e scadenze certe.

Nel breve periodo (0-12 mesi) va definito formalmente il perimetro del centro storico, riporto di uffici pubblici ad alta frequenza nel cuore della città e introduzione di temporary store per riattivare i locali sfitti. Si propongono, inoltre, agevolazioni fiscali (riduzione TARI e IMU) e sosta gratuita collegata agli acquisti.

Nel medio periodo (12-36 mesi): va istituito il Distretto Urbano del Commercio, vanno garantiti incentivi alla ristrutturazione per attirare giovani coppie e lavoratori da remoto, e reintrodotte le funzioni quotidiane (sportelli sanitari, coworking).

Nel lungo periodo (36-60 mesi) andrebbe attivato un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul modello di Palermo e Napoli per attrarre grandi investimenti su patrimonio e mobilità sostenibile.

“Il nostro piano – spiega Giorgio Moncada, presidente di ConfCommercio Modica – si poggia su pilastri fondamentali per rendere il centro “necessario” ai cittadini:

la mappatura costante e digitale degli immobili e dei flussi; incentivi

per chi torna a vivere in centro, come la gratuità del passo carrabile per 5 anni; spostamento degli uffici comunali dalle periferie al centro storico; qualità urbana su standard

di decoro e accessibilità intelligente; una cabina di regia permanente tra Comune e associazioni di categoria; riportare una presenza universitaria stabile come infrastruttura di rigenerazione”.

Confcommercio punta in alto, chiedendo interventi legislativi regionali e nazionali.

• Rifinanziamento della Legge Ibla nel senso di estendere la storica Legge 61/1981 a tutti i Comuni UNESCO del Val di Noto per garantire fondi continui al recupero edilizio.

• Superbonus UNESCO con un incentivo fiscale al 110% specifico per gli immobili nei centri storici Patrimonio dell’Umanità, compensando gli elevati costi di ristrutturazione dovuti ai vincoli architettonici.

“Non chiediamo che tutto venga accolto, ma che venga discusso seriamente” conclude Moncada. L’invito di Confcommercio è a una “co-costruzione” della città, prima che il patrimonio di Modica cada definitivamente sotto il peso dell’abbandono.

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