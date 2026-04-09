Rendiconto di gestione 2025,parere favorevole dell’assemblea dei sindaci iblei

Ragusa, 09 aprile 2026 – L’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha espresso all’unanimità parere favorevole sul Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025, confermando la solidità della gestione finanziaria dell’Ente e il rispetto degli equilibri di bilancio. L’atto sarà discusso nelle prossime settimane dal Consiglio provinciale per l’approvazione.

In questo quadro positivo, la presidente Maria Rita Schembari ha evidenziato come il sistema di controllo e valutazione dei risultati sia stato gestito interamente all’interno dell’Ente, grazie al lavoro del Segretario Generale e della struttura di ragioneria. Tra gli aspetti più rilevanti della relazione, la Presidente ha citato la significativa carenza di personale: “A fronte di 468 unità previste, sono attualmente in servizio 243 dipendenti, meno del 52%. Un contesto segnato da due criticità principali: il ricambio generazionale, con un’età media elevata, e la digitalizzazione, che richiede il rafforzamento dell’organico con figure specializzate, soprattutto in ambito tecnico e ambientale”. In linea con questo percorso di riorganizzazione, è stata rivista anche la struttura dell’Ente, con l’eliminazione della figura del Direttore Generale e la redistribuzione delle relative funzioni. Parallelamente, si registra un miglioramento nei tempi di stipula dei contratti, oggi pari a circa 129 giorni dalla pubblicazione del bando, a testimonianza di una maggiore efficienza decisionale. Infine, sul fronte degli interventi finanziati dal PNRR, l’Ente risulta complessivamente in linea con gli obiettivi. Tuttavia, una criticità è emersa nel cantiere del liceo Carducci di Comiso, dove problematiche strutturali più gravi del previsto hanno reso necessarie varianti in corso d’opera, con conseguente aumento dei tempi e dei costi.

A seguito dell’approvazione del Rendiconto, si libera un avanzo disponibile complessivo superiore a 10,2 milioni di euro. Tali risorse saranno in parte destinate al Piano strade annunciato a fine 2025. “Concerteremo con i sindaci di tutti i Comuni quali e quante strade riprendere nelle disponibilità dell’Ente, in una programmazione lungimirante ma comunque sostenibile”, ha concluso la Presidente.

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