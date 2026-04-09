L’Odcec Ragusa ha incontrato il Presidente del Tribunale Pitarresi

Ragusa, 09 aprile 2026 – Visita istituzionale ieri mattina al Tribunale di Ragusa da parte dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Una delegazione guidata dal presidente Michelangelo Aurnia, accompagnato dalla vicepresidente Tiziana Vitale, dal segretario Sergio Cassisi e dal tesoriere Luca Genovese, ha incontrato il presidente del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi. L’incontro ha rappresentato la prima uscita ufficiale del nuovo Consiglio dell’Ordine, insediatosi lo scorso 23 febbraio, ed è stata l’occasione per illustrare al presidente Pitarresi le linee programmatiche e l’impianto formativo previsti per il quadriennio appena avviato.

Nel corso del confronto è stato posto l’accento sul ruolo delle commissioni di studio, confermate e potenziate in continuità con il lavoro del precedente consiglio. Si tratta di organismi che rappresentano un punto di riferimento per l’approfondimento tecnico e il confronto tra professionisti su tematiche specifiche della categoria. Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione con il Tribunale, già consolidata attraverso le commissioni dedicate alle esecuzioni immobiliari e alla crisi d’impresa. A queste si aggiunge la nuova commissione “Amministrazione dei beni confiscati e Ctu penale e civile”, istituita per rafforzare ulteriormente il supporto tecnico-professionale offerto dall’Ordine all’autorità giudiziaria.

Durante la visita, i rappresentanti dell’Ordine hanno ribadito il ruolo dell’istituzione quale presidio di legalità sul territorio, impegnato nella promozione della deontologia, della trasparenza e del rispetto delle norme, anche attraverso un dialogo costante con il sistema giudiziario. «L’incontro si è svolto in un clima di proficua collaborazione – ha dichiarato il presidente Aurnia – confermando la volontà condivisa di consolidare il dialogo tra le istituzioni e di promuovere iniziative congiunte a beneficio del sistema economico e della collettività

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