Vittoria. Agevolazioni TARI 2026: l’Amministrazione Aiello punta su giovani e imprese virtuose

Vittoria, 09 aprile 2026 – Incentivare l’occupazione giovanile e sostenere le imprese che investono nel lavoro stabile: è questo l’obiettivo della nuova misura approvata dalla Giunta comunale di Vittoria, che ha istituito un fondo da 50.000 euro destinato ad agevolazioni sulla TARI per le aziende che assumono giovani under 30.

L’iniziativa trasforma la fiscalità locale da semplice onere a strumento attivo di politica economica. Lo stanziamento, previsto per il triennio 2026-2028, mira a incentivare la creazione di occupazione stabile, ridurre i costi fissi per le attività produttive e contrastare il fenomeno dello spopolamento giovanile. A breve la Direzione Tributi pubblicherà l’Avviso pubblico con le modalità tecniche per l’accesso ai benefici.

Il provvedimento nasce dalla volontà dell’Amministrazione di rafforzare il legame tra giovani e territorio, offrendo opportunità concrete di inserimento lavorativo. “Questo provvedimento non è solo un aiuto economico, ma un investimento sulla fiducia”, sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Fabio Prelati, evidenziando come l’obiettivo sia quello di permettere ai giovani di vedere in Vittoria un luogo in cui costruire il proprio futuro professionale. “Premiando le aziende che puntano sugli under 30 – aggiunge – creiamo un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello del lavoro, valorizzando il talento locale che rappresenta la vera energia della nostra città”.

La misura introduce anche un chiaro criterio di qualità del lavoro. Il vicesindaco con delega alle Politiche Finanziarie e del Lavoro Giuseppe Fiorellini evidenzia infatti che l’agevolazione sarà collegata al rispetto dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi e alla tutela dei diritti dei lavoratori. “Sosteniamo il lavoro, ma non un lavoro qualsiasi: sosteniamo il lavoro dignitoso», afferma. “La riduzione della TARI è il nostro modo di premiare le imprese che rispettano le regole e contrastare quelle forme di contrattazione che alterano la concorrenza e penalizzano i lavoratori”.

Per il sindaco Francesco Aiello, la delibera rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della città. “Vittoria dovrà continuare a essere un laboratorio di innovazione e crescita”, dichiara il primo cittadino. “Nonostante le sfide di bilancio, abbiamo scelto di destinare risorse a chi crea lavoro vero e contribuisce alla crescita civile ed economica della comunità”. L’obiettivo, conclude il sindaco, è rendere la città più attrattiva per gli investimenti e capace di offrire opportunità reali alle nuove generazioni.

Per dettagli tecnici e aggiornamenti sarà possibile consultare periodicamente l’Albo Pretorio e la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Vittoria.

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