  • 9 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 9 Aprile 2026 -
Attualità | Ispica

Ispica. Studenti a confronto con il mondo del lavoro sanitario e i sistemi antiviolenza”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 09 aprile 2026 – Si è svolto nella mattinata di oggi, 9 aprile, alle ore 9:30, presso l’Istituto “G. Curcio” di Ispica, indirizzo Servizi Socio Sanitari, un importante incontro formativo dedicato agli studenti, volto ad approfondire tematiche fondamentali legate al mondo del lavoro sanitario e alla tutela dei diritti dei lavoratori. L’iniziativa, promossa con il supporto della docente Melania Giannone, ha visto la partecipazione della coordinatrice regionale Pisana Natasha della rete “Zero Molestie Snalp”, sistema antiviolenza attivo nella prevenzione e nel contrasto di abusi e discriminazioni nei contesti lavorativi. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi argomenti di grande interesse per i giovani prossimi all’ingresso nel mondo professionale, tra cui l’inserimento lavorativo nel settore sanitario, il ruolo e le competenze della figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS), nonché i diritti e i doveri dei lavoratori. Ampio spazio è stato dedicato anche alle opportunità offerte dal servizio civile come esperienza formativa e di crescita personale. Particolare attenzione è stata rivolta ai sistemi di prevenzione e contrasto della violenza nei luoghi di lavoro, con riferimento al numero nazionale 1522, attivo per la tutela contro ogni forma di violenza e stalking nella vita quotidiana. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e interesse, intervenendo attivamente nel dibattito per chiarire dubbi e approfondire le tematiche trattate. L’incontro si è rivelato un momento significativo di formazione e sensibilizzazione, contribuendo a rafforzare nei giovani la consapevolezza dei propri diritti e delle responsabilità legate al futuro professionale.

© Riproduzione riservata
596520

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube