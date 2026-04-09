Ispica. Studenti a confronto con il mondo del lavoro sanitario e i sistemi antiviolenza”

Ispica, 09 aprile 2026 – Si è svolto nella mattinata di oggi, 9 aprile, alle ore 9:30, presso l’Istituto “G. Curcio” di Ispica, indirizzo Servizi Socio Sanitari, un importante incontro formativo dedicato agli studenti, volto ad approfondire tematiche fondamentali legate al mondo del lavoro sanitario e alla tutela dei diritti dei lavoratori. L’iniziativa, promossa con il supporto della docente Melania Giannone, ha visto la partecipazione della coordinatrice regionale Pisana Natasha della rete “Zero Molestie Snalp”, sistema antiviolenza attivo nella prevenzione e nel contrasto di abusi e discriminazioni nei contesti lavorativi. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi argomenti di grande interesse per i giovani prossimi all’ingresso nel mondo professionale, tra cui l’inserimento lavorativo nel settore sanitario, il ruolo e le competenze della figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS), nonché i diritti e i doveri dei lavoratori. Ampio spazio è stato dedicato anche alle opportunità offerte dal servizio civile come esperienza formativa e di crescita personale. Particolare attenzione è stata rivolta ai sistemi di prevenzione e contrasto della violenza nei luoghi di lavoro, con riferimento al numero nazionale 1522, attivo per la tutela contro ogni forma di violenza e stalking nella vita quotidiana. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e interesse, intervenendo attivamente nel dibattito per chiarire dubbi e approfondire le tematiche trattate. L’incontro si è rivelato un momento significativo di formazione e sensibilizzazione, contribuendo a rafforzare nei giovani la consapevolezza dei propri diritti e delle responsabilità legate al futuro professionale.

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