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Politica | Pozzallo

Pozzallo celebra la Giornata del Mare e della cultura marinara

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Pozzallo, 09 aprile 2026 – Il 10 e il 13 aprile 2026 Pozzallo celebra la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara” con un ricco programma di iniziative dedicate alla diffusione della cultura del mare tra le giovani generazioni.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Pozzallo in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Arpa
Sicilia, la Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo, il WWF, la Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con il supporto dell’Associazione Cani di salvataggio , coinvolgerà oltre 400 studenti degli istituti scolastici cittadini “Antonio Amore” e “Giuseppe Rogasi”. Durante le due giornate sono in programma spettacolari esercitazioni di soccorso in mare, con la partecipazione dei mezzi della Guardia Costiera e delle unità cinofile specializzate nel salvataggio.
Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di assistere alla simulazione della messa in sicurezza di un nido di tartarughe marine “caretta caretta” , specie che negli ultimi anni ha trovato lungo il litorale
di Pozzallo un importante sito di nidificazione. Il programma prevede anche un momento formativo e la presentazione del progetto “Pozzallo e il suo Mare”, rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi, Antonio Amore e Giuseppe Rogasi, che
saranno premiati per i lavori realizzati sul tema.
La “Giornata del Mare e della Cultura Marinara” rappresenta un’importante occasione per unire formazione, esperienza e sensibilità ambientale, riaffermando il profondo legame tra Pozzallo e il
mare, risorsa preziosa da conoscere, rispettare e valorizzare. L’iniziativa promuove i valori della sostenibilità ambientale, della qualità delle acque, della gestione responsabile del territorio e dell’educazione ambientale, elementi fondamentali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio costiero, riconosciuto e insignito della Bandiera Blu

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