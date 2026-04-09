Ragusa. Piazze Sturzo e Lupis nel mirino dei ladri, l’allarme di Firrincieli

Ragusa, 09 aprile 2026 – «In Consiglio comunale ho portato la voce di tanti cittadini che, ormai da mesi, vivono con crescente preoccupazione l’escalation di episodi di microcriminalità nei nostri quartieri. Non si tratta più di casi isolati, ma di un fenomeno che sta assumendo i contorni di un vero e proprio allarme sicurezza». Lo ha detto ieri sera in aula il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli.

Il quale, tra l’altro, ricorda che negli ultimi quattro mesi, tra piazza Sturzo (zona Poste) e piazza Lupis, si sono verificati almeno cinque furti d’auto, colpendo soprattutto utilitarie, mezzi indispensabili per il lavoro e la vita quotidiana delle famiglie. «Sono episodi che – afferma – spesso alimentano il mercato nero dei ricambi e che lasciano i cittadini senza strumenti e senza risposte».

Il consigliere ha chiesto all’Amministrazione comunale interventi immediati e concreti: «È urgente installare sistemi di videosorveglianza nei punti più sensibili e frequentati. Non possiamo più attendere. E, nelle more dell’attivazione tecnologica, servono più pattuglie, più controlli, una presenza costante della polizia locale e delle forze dell’ordine. La sicurezza non è un optional: è un diritto». Firrincieli sottolinea che la sua richiesta nasce dalle segnalazioni di residenti, commercianti e lavoratori della zona, che da tempo chiedono maggiore tutela. «Continuerò a monitorare la situazione – conclude – affinché queste istanze non restino inascoltate. Ragusa merita un’azione decisa e tempestiva, perché la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta».

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