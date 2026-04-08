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Attualità | Ragusa

Ragusa. Prorogata al 16 aprile la scadenza per le domande di Servizio civile

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Ragusa, 08 febbraio 2026 – Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, è stata prorogata al 16 aprile la scadenza per presentare la domanda di Servizio civile.
I giovani dai 18 ai 28 anni di età che volessero candidarsi a svolgere Servizio civile nei progetti del Comune di Ragusa (Iblei Resilienti; Con gli occhi di un bambino; Comuni da vivere) avranno quindi tempo fino a giovedì 16 aprile alle ore 14:00.
Complessivamente i posti disponibili nel nostro Comune sono 47, suddivisi nelle diverse sedi dei progetti.
È possibile fare domanda tramite il sito
https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo con SPID o CIE.
Per ulteriori informazioni si può consultare, oltre al sito del Comune, il sito assod.org e scelgoilserviziocivile.gov.it

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