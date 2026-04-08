Air Canada rafforza il legame tra Sicilia e Nord America con il nuovo volo stagionale Catania – Montréal

Catania, 8 aprile 2026 – Una nuova rotta transatlantica accorcia le distanze tra il Mediterraneo e l’Atlantico. Air Canada, in collaborazione con SAC (Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso), ha celebrato oggi il lancio ufficiale del nuovo collegamento diretto stagionale tra Catania e Montréal.

Il volo, che sarà attivo dal 5 giugno al 23 ottobre 2026, rappresenta un traguardo storico: Air Canada diventa infatti l’unica compagnia aerea a offrire un servizio di linea tra la Sicilia e il Canada, consolidando il ruolo dell’aeroporto di Catania come hub strategico per il Sud Italia.

L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e del settore aviation, tra cui l’Ambasciatrice del Canada in Italia, S.E. Elissa Golberg, la Delegata del Québec, Laurence Fouquette-L’Anglais, e i vertici di SAC, la Presidente Anna Quattrone e l’AD Nico Torrisi.

La nuova rotta risponde a una duplice esigenza ovvero onorare i profondi legami familiari della vasta diaspora italiana in Canada e facilitare gli scambi commerciali tra la Sicilia e i mercati nordamericani.

“Questa rotta non solo avvicina le comunità, ma offre ai viaggiatori del Sud Italia un accesso diretto e fluido all’intero network nordamericano,” ha dichiarato Stefano Casaregola, General Manager Sales Italia di Air Canada.

Il collegamento opererà tre volte a settimana utilizzando il Boeing 787 Dreamliner, uno degli aeromobili più tecnologicamente avanzati al mondo. I passeggeri potranno scegliere tra tre classi di servizio: Signature Class, cioè esperienza premium con sedili completamente reclinabili e alta ristorazione; Premium Economy ovvero maggiore comfort e spazio; Economy, servizio di qualità Air Canada.

Oltre alla destinazione finale, Montréal funge da porta d’accesso privilegiata. Grazie al servizio di preclearance doganale statunitense, i passeggeri diretti negli USA possono espletare le formalità burocratiche in Canada, arrivando a destinazione (New York, Los Angeles, Boston, ecc.) come su un volo domestico.

Elissa Golberg (Ambasciatrice del Canada): “Questi voli sostengono gli scambi economici e facilitano la mobilità delle persone, confermando la partnership dinamica tra i nostri Paesi.”

Laurence Fouquette-L’Anglais (Delegata del Québec): “Si accorciano le distanze tra due territori ricchi di identità, favorendo ricerca e innovazione.”

Anna Quattrone e Nico Torrisi (SAC): “Un risultato di rilevanza strategica che rende l’isola sempre più connessa e competitiva a livello globale.”

Antonino Belcuore (Camera di Commercio Sud Est Sicilia): “Un segnale concreto di apertura internazionale per il nostro sistema produttivo.”

Con l’aggiunta di Catania, Air Canada arriva a offrire fino a 39 voli settimanali tra l’Italia e il Canada, operando dagli scali di Roma, Milano, Venezia, Napoli e ora anche dalla città etnea.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale www.aircanada.com e tramite i canali di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, i viaggiatori possono consultare il programma fedeltà Aeroplan, che offre flessibilità totale senza date di blackout sui voli della compagnia.

Orario Air Canada Catania–Montréal:

Volo Da A Partenza Arrivo Giorni di operatività AC933 Catania (CAT) Montréal-Trudeau (YUL) 11:50 15:20 Mercoledì, venerdì e domenica AC932 Montréal-Trudeau (YUL) Catania (CAT) 19:35 10:15 (+1 GIORNO) Martedì, giovedì e sabato

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