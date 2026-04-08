  • 8 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Aprile 2026 -
Economia | News in primo piano

Air Canada rafforza il legame tra Sicilia e Nord America con il nuovo volo stagionale Catania – Montréal

Il servizio stagionale opererà tre volte a settimana da Catania verso Montréal dal 5 giugno al 23 ottobre 2026, con il moderno Boeing 787 Dreamliner
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 8 aprile 2026 –  Una nuova rotta transatlantica accorcia le distanze tra il Mediterraneo e l’Atlantico. Air Canada, in collaborazione con SAC (Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso), ha celebrato oggi il lancio ufficiale del nuovo collegamento diretto stagionale tra Catania e Montréal.

Il volo, che sarà attivo dal 5 giugno al 23 ottobre 2026, rappresenta un traguardo storico: Air Canada diventa infatti l’unica compagnia aerea a offrire un servizio di linea tra la Sicilia e il Canada, consolidando il ruolo dell’aeroporto di Catania come hub strategico per il Sud Italia.

L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e del settore aviation, tra cui l’Ambasciatrice del Canada in Italia, S.E. Elissa Golberg, la Delegata del Québec, Laurence Fouquette-L’Anglais, e i vertici di SAC, la Presidente Anna Quattrone e l’AD Nico Torrisi.

La nuova rotta risponde a una duplice esigenza ovvero onorare i profondi legami familiari della vasta diaspora italiana in Canada  e facilitare gli scambi commerciali tra la Sicilia e i mercati nordamericani.

“Questa rotta non solo avvicina le comunità, ma offre ai viaggiatori del Sud Italia un accesso diretto e fluido all’intero network nordamericano,” ha dichiarato Stefano Casaregola, General Manager Sales Italia di Air Canada.

Il collegamento opererà tre volte a settimana utilizzando il Boeing 787 Dreamliner, uno degli aeromobili più tecnologicamente avanzati al mondo. I passeggeri potranno scegliere tra tre classi di servizio: Signature Class, cioè esperienza premium con sedili completamente reclinabili e alta ristorazione; Premium Economy ovvero maggiore comfort e spazio; Economy,  servizio di qualità Air Canada.

Oltre alla destinazione finale, Montréal funge da porta d’accesso privilegiata. Grazie al servizio di preclearance doganale statunitense, i passeggeri diretti negli USA possono espletare le formalità burocratiche in Canada, arrivando a destinazione (New York, Los Angeles, Boston, ecc.) come su un volo domestico.

Elissa Golberg (Ambasciatrice del Canada): “Questi voli sostengono gli scambi economici e facilitano la mobilità delle persone, confermando la partnership dinamica tra i nostri Paesi.”

Laurence Fouquette-L’Anglais (Delegata del Québec): “Si accorciano le distanze tra due territori ricchi di identità, favorendo ricerca e innovazione.”

Anna Quattrone e Nico Torrisi (SAC): “Un risultato di rilevanza strategica che rende l’isola sempre più connessa e competitiva a livello globale.”

Antonino Belcuore (Camera di Commercio Sud Est Sicilia): “Un segnale concreto di apertura internazionale per il nostro sistema produttivo.”

Con l’aggiunta di Catania, Air Canada arriva a offrire fino a 39 voli settimanali tra l’Italia e il Canada, operando dagli scali di Roma, Milano, Venezia, Napoli e ora anche dalla città etnea.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale www.aircanada.com e tramite i canali di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, i viaggiatori possono consultare il programma fedeltà Aeroplan, che offre flessibilità totale senza date di blackout sui voli della compagnia.

Orario Air Canada Catania–Montréal:

VoloDaAPartenzaArrivoGiorni di operatività
AC933Catania (CAT)Montréal-Trudeau (YUL)11:5015:20Mercoledì, venerdì e domenica
AC932Montréal-Trudeau (YUL)Catania (CAT)19:3510:15 (+1 GIORNO)Martedì, giovedì e sabato
© Riproduzione riservata
596440

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube