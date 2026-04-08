Modica, al via il restyling del Centro per l’Impiego: investimenti PNRR per 400.000 euro

MODICA, 08 Aprile 2026 – Un passo decisivo verso il potenziamento dei servizi al lavoro per il comprensorio modicano. Questa mattina, l’Assessore alle Manutenzioni Piero Armenia, accompagnato dagli assessori Samuele Cannizzaro e Concetta Spadaro e da una delegazione di consiglieri comunali, ha consegnato formalmente i lavori per la riqualificazione del Centro per l’Impiego situato nella zona artigianale di contrada Michelica.

La struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale non solo per Modica, ma per un intero bacino che comprende anche i comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo, offrendo servizi essenziali che spaziano dall’orientamento alla consulenza per le imprese, fino al collocamento mirato per le categorie protette e i servizi EURES.

L’intervento è finanziato con 400.000 euro provenienti dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il progetto mira a un significativo ampliamento della superficie utile, che passerà dagli attuali 600 mq a 800 mq.

Tra le principali novità strutturali figurano nuovi uffici grazie alla realizzazione di un’area destinata all’archivio, servizi igienici con la creazione di nuovi bagni al piano terra e rimodulazione di quelli al primo piano per una migliore fruizione da parte dell’utenza, manutenzione straordinaria con il rifacimento degli intonaci per eliminare definitivamente le infiltrazioni d’acqua e adeguamento degli infissi secondo le attuali normative.

Un pilastro del progetto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’Assessore Armenia ha confermato la realizzazione di nuove rampe d’accesso per i diversamente abili e l’istituzione di ulteriori stalli di parcheggio dedicati proprio davanti all’ingresso principale.

Sul fronte della sostenibilità, il cantiere prevederà anche la sistemazione dell’impianto fotovoltaico esistente e la posa in opera della nuova pavimentazione esterna, rendendo l’edificio non solo più funzionale, ma anche più moderno ed energeticamente efficiente.

“Il Centro per l’Impiego è una struttura strategica per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro territorio,” ha dichiarato l’Assessore Armenia a margine della consegna. “Con questi lavori diamo dignità a un ufficio che serve migliaia di cittadini, garantendo spazi adeguati, sicuri e pienamente accessibili a tutti.”

Salva