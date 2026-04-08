Siglato protocollo d’intesa tra il comune, il “Carducci” e la Pro Loco di Comiso

Comiso, 08 aprile 2026 – Siglato un protocollo d’intesa tra il comune, il liceo artistico Carducci e la Pro Loco di Comiso per lo studio del Liberty e l’individuazione di siti su cui intervenire. ” L’obiettivo è quello di studiare ed elaborare un piano di intervento, che sia curato dagli alunni del liceo artistico di Comiso, dichiara il sindaco, Maria Rita Schembari

“Un importante protocollo d’intesa è stato firmato l’8 aprile presso l’aula Consiliare del Municipio, tra il comune, il liceo artistico Carducci e la Pro Loco di Comiso, con l’obiettivo ben preciso di fare studi approfonditi sullo stile Liberty nel nostro territorio, e di individuare dei siti dove poter intervenire per il restauro. Tra le zone che saranno oggetto di sopralluoghi e studi, anche la zona storica del cimitero di Comiso – spiega il sindaco – dove si trovano autentiche opere d’arte realizzate in pietra di Comiso da scalpellini tra cui probabilmente molti, si sono formati presso quella che anticamente veniva chiamata “scuola d’arte”. Il progetto è nato proprio da alcune classi terze del liceo, seguite dal prof. Modica referente del “service learning” e docente dell’istituto per quanto riguarda l’indirizzo progettuale di architettura e ambiente, che hanno individuato il Liberty come stile architettonico tipico di famiglie gentilizie in palazzi del centro storico come anche al cimitero, in uso tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900. La Pro Loco di Comiso, la cui presidente prof.ssa Maria Stella Micieli ha partecipato alla firma, si è fatta sostenitrice di questo progetto ambizioso, mettendo a disposizione i propri locali per una futura mostra di foto di tutto il progetto, poichè l’associazione da sessant’anni si occupa di promozione del territorio nelle sue forme culturali e paesaggistiche. Il comune di Comiso – ancora Maria Rita Schembari- si occuperà della parte tecnica e relativi interventi ristrutturativi. Presente per i Lavori Pubblici, l’ing. Nunzio Micieli, capo area. Alla firma, presente anche la DS del liceo, la prof.ssa Maria Giovanna Lauretta che ha ribadito l’importanza del liceo artistico che annovera già 120 anni dalla sua fondazione e dal quale sono usciti personaggi di chiara fama nel mondo artistico, architettonico, e artigianale. Dobbiamo essere orgogliosi di questi giovani studenti che, con passione, affrontano lo studio artistico – conclude il primo cittadino di Comiso – e che sicuramente faranno tesoro di tutto ciò che avranno appreso, sia se continueranno a studiare dopo il diploma, sia se decideranno di lavorare subito dopo la maturità”.

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