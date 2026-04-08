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VTM, un debutto da record: la Pasqua di Modica conquista il mondo in streaming

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Un esordio oltre ogni aspettativa per VTM, la nuova realtà televisiva legata allo storico gruppo RTM, che domenica scorsa ha celebrato la sua prima uscita ufficiale in occasione delle festività pasquali. Un successo di numeri e di consensi che ha proiettato le tradizioni di Modica su scala globale attraverso la piattaforma RTMPLAY.

Il debutto è stato segnato da una maratona di dirette che ha permesso a migliaia di utenti, collegati da ogni angolo del pianeta, di vivere le emozioni dei riti religiosi più sentiti della città della Contea.

L’emittente ha messo in campo una squadra di professionisti per coprire quasi in contemporanea i due eventi clou della giornata:

La Madonna Vasa Vasa (edizione serale): il racconto è stato affidato a Salvatore Cannata e Stefania Fiorilla, che hanno accompagnato i telespettatori tra le suggestioni dell’abbraccio serale tra la Vergine e il Cristo Risorto.

La “scinnuta” di San Giorgio: in contemporanea, Peppe Ragona e Luca Basile hanno trasmesso la spettacolare uscita del simulacro dall’interno del Duomo, catturando l’energia e la devozione dei portatori e dei fedeli.

La qualità delle immagini, che hanno fatto il giro del mondo, è stata garantita dal lavoro tecnico di Corrado  e Giuseppe Terranova e Paolo Portogallo, anche grazie al supporto di Ermeslink.

Il dato più sorprendente riguarda l’interattività e la provenienza degli spettatori. VTM ha registrato un flusso costante di messaggi e testimonianze d’affetto da parte di modicani all’estero e appassionati di tradizioni popolari.

Oltre che da ogni parte d’Italia, le segnalazioni sono arrivate da:

Americhe: Stati Uniti, Argentina, Venezuela.

Europa: Svizzera, Germania, Bosnia, Romania.

Africa: Egitto.

Questa prima uscita ufficiale conferma la validità della scelta editoriale di puntare su VTM e sulla fruizione in streaming. La capacità di abbattere le frontiere geografiche attraverso il digitale permette oggi alle tradizioni locali di diventare un patrimonio condiviso a livello mondiale, garantendo un legame indissolubile con la comunità dei modicani nel mondo.

Il successo di questa domenica di Pasqua rappresenta solo il primo passo di un progetto che punta a raccontare il territorio con tecnologie moderne e un linguaggio sempre più accessibile.

L’appuntamento è rinnovato al prossimo 26 Aprile in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio a Modica.

© Riproduzione riservata
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