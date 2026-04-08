Sicurezza ascensori e responsabilità dell’amministratore: Gesticond promuove un summit di esperti a Modica

MODICA, 08 Aprile 2026 – Il prossimo 10 aprile, l’Hotel Torre del Sud di Modica ospiterà un appuntamento formativo di alto profilo organizzato dalla sede interprovinciale Gesticond Sicilia. Al centro dei lavori, un tema cruciale per i professionisti del settore: le responsabilità civili e penali degli amministratori nella gestione degli impianti elevatori condominiali.

L’evento nasce dalla consapevolezza che l’evoluzione tecnica e normativa del comparto non ammette approssimazioni, richiedendo figure professionali sempre più preparate e capaci di interpretare obblighi complessi.

L’incontro vedrà la convergenza di diverse competenze, grazie alla partecipazione di rappresentanti nazionali di Gesticond e Anacam, esperti tecnici ed enti certificatori per le verifiche periodiche e professionisti del ramo legale e assicurativo.

I lavori saranno suddivisi in due sessioni complementari, per coprire ogni sfaccettatura della materia.

Dedicata agli aspetti pratici e alle verifiche di sicurezza, la mattinata vedrà i contributi di Vigili del Fuoco per le procedure di emergenza e sicurezza, enti certificatori per il focus sulle verifiche periodiche obbligatorie, Anacam sugli interventi del Direttore e del Segretario nazionale e l’Avv. Fabio Ramadori, Presidente del Centro Studi Nazionale Gesticond, che chiuderà la prima fase analizzando il quadro normativo di riferimento.

Il pomeriggio si concentrerà sulle tutele legali e la gestione documentale: il Magistrato Claudio Maggioni aprirà la sessione con una disamina sulle responsabilità giuridiche, l’Avv. Salvatore Giurdanella relazionerà sul diritto di accesso ai documenti condominiali e sui doveri di esibizione in capo all’amministratore, il Dott. Giovanni Celestre (Cattolica Assicurazioni Modica): concluderà l’evento fornendo una guida pratica alla sottoscrizione delle polizze assicurative, elemento chiave per la mitigazione del rischio professionale.

L’evento si configura come un momento di aggiornamento essenziale. La gestione degli impianti condominiali, e degli ascensori in particolare, rappresenta oggi uno dei terreni più scivolosi per l’amministratore moderno. Grazie a questo incontro, Gesticond Sicilia punta a fornire gli strumenti necessari per trasformare gli obblighi di legge in una gestione consapevole e sicura per l’intera comunità condominiale.

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