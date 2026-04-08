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Marina di Modica | Politica

Marina di Modica, riparte il cantiere dell’asilo: superate le criticità, servizi in arrivo per l’estate

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 08 Aprile 2026 – Azione di monitoraggio sui cantieri finanziati dal PNRR. Martedì, un nuovo sopralluogo operativo presso la struttura dell’asilo di Marina di Modica ha segnato un punto di svolta per un’opera attesa da oltre quindici anni.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Maria Monisteri, l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, l’Assessore Tino Antoci, il dirigente e RUP Fabio Bellaera, insieme ai rappresentanti dell’impresa esecutrice e alla Direzione Lavori.

Il percorso di riqualificazione non è stato privo di ostacoli. Durante l’esecuzione, sono emerse criticità strutturali non previste nel progetto originario, fattori definiti “imprevisti e imprevedibili” che hanno imposto una sospensione dei lavori per diversi mesi e la redazione di una necessaria perizia di variante.

«Non è stato un percorso semplice — ha spiegato l’Assessore Antonio Drago — perché ci siamo scontrati con problematiche che non erano state rilevate in fase progettuale. Questo ha rallentato il cronoprogramma, ma oggi la fase critica è ufficialmente superata. I lavori sono tornati su un binario operativo chiaro e spedito».

L’intervento non rappresenta solo un recupero edilizio, ma si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione Monisteri: restituire alla cittadinanza immobili chiusi e inagibili (la struttura era abbandonata e transennata da 15 anni), eliminare un punto di degrado in una zona centrale, spesso sede di eventi e manifestazioni, potenziare i servizi essenziali per chi risiede a Marina di Modica tutto l’anno.

Nonostante lo stop forzato, il cantiere procede ora a ritmo sostenuto. L’obiettivo è una riconsegna progressiva degli spazi per garantire la funzionalità dei servizi già durante la stagione estiva.

© Riproduzione riservata
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2 commenti su “Marina di Modica, riparte il cantiere dell’asilo: superate le criticità, servizi in arrivo per l’estate”

  1. marinaio

    fare un articolo quindi comunicato stampa per una ripartenza dei lavori e’ veramente ridicolo siamo alla frutta ……..ma

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