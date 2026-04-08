Passi carrabili “di fatto”: il silenzio del Comune di Modica non cancella il problema

Modica, 08 Aprile 2026 – Torna a farsi sentire la voce de L’Alternativa Socialista su una questione che sta pesando come un macigno sulle tasche e sulla serenità di centinaia di famiglie modicane: la spinosa vicenda dei passi carrabili “di fatto”.

Nonostante le aspettative e le promesse di un confronto istituzionale, il tema sembra essere scivolato nel dimenticatoio dei corridoi di Palazzo San Domenico. “Ci risulta, infatti, che la questione dovesse approdare in Consiglio Comunale per una discussione risolutiva; eppure, ad oggi, nessun atto ufficiale è stato assunto dal civico consesso – lamenta Antonio Ruta -. Davanti a questo immobilismo, riteniamo doveroso sollecitare con forza l’Amministrazione Comunale. Non è solo una questione di burocrazia, ma di trasparenza: molti cittadini attendono chiarimenti urgenti su come regolarsi dinanzi a richieste di pagamento che appaiono tanto inattese quanto discutibili”.

Per questo motivo, la posizione resta ferma: sospensione immediata degli avvisi di accertamento Creset, modifica del Regolamento CUP (Canone Unico Patrimoniale), regolarizzazione complessiva delle posizioni aperte, senza vessazioni.

“Siamo consapevoli del carico di lavoro che grava sul Sindaco e sulla Giunta, quotidianamente alle prese con le mille emergenze della nostra città. Tuttavia, la vicenda dei passi carrabili non può essere archiviata come una pratica secondaria. Stiamo registrando un diffuso malessere tra i cittadini, implicitamente accusati di aver eluso un canone di cui ignoravano l’esistenza e che, per unanime interpretazione, non era – né è – dovuto. È paradossale che persone oneste, che hanno sempre contribuito al bene della comunità, debbano oggi sentirsi quasi “colpevoli” per l’assenza di un cartello o di una concessione mai richiesta perché mai ritenuta necessaria. Non chiediamo favoritismi, ma giustizia. Chiediamo che venga corretta una stortura interpretativa che penalizza i contribuenti. È necessario restituire ai modicani il diritto di sentirsi in regola non solo con la propria coscienza, ma con l’intera comunità di cui fanno parte”.

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