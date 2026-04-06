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Pozzallo, in Piazza Cesare Battisti sangue e vetri infranti per strada

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Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 06 Aprile 2026 – Pomeriggio di violenza in Piazza Cesare Battisti, dove una lite tra due cittadini di nazionalità africana è finita nel sangue(almeno questo quanto due fonti ufficiali ci hanno detto). Ad avere la peggio è stato uno dei due contendenti, rimasto seriamente ferito a una mano. Altra fonte, nel caso Enzo Ini’, della Bottega Solidale “MariEnzo”sostiene che si sia trattato di un giovane di origini egiziane in preda ad instabilità emotiva avrebbe compiuto atti di autolesionismo spargendo immondizia in giro e procurandosi ferite alla mano con una bottiglia di vetro. Poi si sarebbe recato presso la bottega solidale per chiedere aiuto ma ha trovato chiuso. Le urla  sono state avvertite distintamente fino alla vicina piazzetta della Madonnina, affollata per la movida di Pasquetta. Il ferito è stato soccorso dal 118, mentre i Carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi, tra i cocci di vetro e le vistose macchie di sangue rimaste sull’asfalto.

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2 commenti su “Pozzallo, in Piazza Cesare Battisti sangue e vetri infranti per strada”

  1. Un pozzallese

    Nei loro paesi non vendono alcolici per motivi religiosi, qui bevono dalla mattina alla sera. Sono poveri, però per ubriacarsi i soldi li trovano. Le risorse della sinistra. Rispedirli nei loro paesi, compresi chi li ha a cuore.

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