Panico a Vittoria: rissa tra giovanissimi nel tardo pomeriggio in Piazza del Popolo

VITTORIA, 06 Aprile 2026 – Pomeriggio di violenza quello appena trascorso nel cuore di Vittoria, esattamente in Piazza del Popolo. Intorno alle 18:30, quella che sembrava una tranquilla giornata di svago si è trasformata in una scena da guerriglia urbana, coinvolgendo un gruppo di circa 5 o 6 giovani.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, la scintilla sarebbe scoppiata improvvisamente tra due fazioni contrapposte. Quello che è iniziato come un acceso diverbio verbale è degenerato in pochi istanti in una colluttazione fisica brutale. I giovani si sono affrontati a suon di calci e pugni, incuranti della presenza di numerosi cittadini che a quell’ora affollavano la zona.

La tensione è salita ulteriormente quando uno dei contendenti ha estratto una spranga di ferro, utilizzandola per colpire gli avversari. Il riflesso del metallo e il rumore dei colpi hanno scatenato il fuggi fuggi generale: decine di passanti, tra cui famiglie con bambini e anziani, si sono dileguati terrorizzati cercando riparo nei negozi vicini, che in alcuni casi hanno abbassato le saracinesche per sicurezza.

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foto e video Franco Assenza

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