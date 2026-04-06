Emergenza in volo, ultraleggero atterra sulla sabbia: illeso il 31enne

Giarre, 06 aprile 2026 – A Fiumefreddo, nel Catanese, un pilota è stato costretto a un atterraggio d’emergenza con un ultraleggero monoposto utilizzato per volo sportivo, a causa di un guasto tecnico. Il 31enne catanese, regolarmente abilitato, era decollato dall’elisuperficie di Calatabiano quando, sorvolando la zona, ha notato un’anomalia e ha cercato un’area sicura dove atterrare, individuando la spiaggia di Marina di Cottone. Una pattuglia dei Carabinieri, notato il velivolo a bassa quota, ha seguito la manovra e ha prontamente sgomberato il tratto di costa, mettendo in sicurezza l’area. Dopo l’atterraggio, l’ultraleggero si è ribaltato sulla battigia, ma il pilota è rimasto illeso ed è stato subito soccorso dai militari.

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