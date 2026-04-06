Portopalo, paura in chiesa: protesta con coltello per la processione annullata

Portopalo di Capo Passero (SR), 06 aprile 2026 – Durante il Venerdì Santo a Portopalo di Capo Passero, nella chiesa di San Gaetano, si sono vissuti momenti di tensione quando un uomo ha mostrato un coltello durante la celebrazione.

Inizialmente si è pensato a un gesto contro il parroco, don Andrea Pitrolo, ma in realtà l’uomo avrebbe minacciato di farsi del male per protesta contro l’annullamento della processione del Cristo morto, deciso a causa del maltempo.

I carabinieri sono intervenuti rapidamente e, con l’aiuto del vicesindaco Corrado Lentinello e di alcuni volontari, la situazione è stata riportata alla calma. Nessuno è rimasto ferito.

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