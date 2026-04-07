Randonnée della Sicilia di Sud-Est: 400 km tra cuore selvaggio e mare

07 Aprile 2026 – Torna l’appuntamento con la sfida e la bellezza: la decima edizione della Randonnée della Sicilia di Sud-Est scalda i motori. Sabato 18 aprile, con partenza e arrivo a Villasmundo (SR), i ciclisti si misureranno con un anello di 400 chilometri che attraversa l’anima dell’isola.

Il Percorso

Un viaggio totale che tocca cinque province (Siracusa, Catania, Enna, Caltanissetta e Ragusa), diviso quasi perfettamente a metà tra entroterra e costa.

L’entroterra (La sfida): I primi 200 km sono i più impegnativi. Ci si addentra nel cuore della Sicilia affrontando la maggior parte dei 3.920 metri di dislivello totale. Dai Monti Erei si tocca Buccheri (il “tetto” del percorso a 822 metri), passando per le architetture di Caltagirone e Piazza Armerina.

Il litorale (Il respiro): Al km 192 la musica cambia. A Gela si raggiunge il Mediterraneo per poi scivolare verso Portopalo di Capo Passero, l’estremo sud d’Italia. Da qui, la risalita lungo la costa ionica tocca gemme come Marzamemi, Noto e Siracusa, prima dello strappo finale di 7 km che riporta al traguardo.

Info e Iscrizioni

Partenza: Sabato 18 aprile, ore 15:00 – 16:00 (Paternò Castello, Villasmundo).

Tempo massimo: 27 ore.

Controlli: 8 punti intermedi lungo il tracciato.

Quote: 29€ online (sito ARI-Audax) o 35€ direttamente sul posto.

L’itinerario in sintesi:

VILLASMUNDO • Buccheri • Caltagirone • Mirabella Imbaccari • Piazza Armerina • Barrafranca • Mazzarino • Gela • Marina di Ragusa • Pozzallo • Portopalo di Capo Passero • Marzamemi • Siracusa • VILLASMUNDO.

Informazioni: tel. 329 0854847 e 338 2704822 – info@biciclubvillasmundo.it

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