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Modica, gira col coltello a farfalla sul mezzo dei rifiuti: denunciato trentenne

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MODICA, 04 Aprile 2026 – Un controllo nato dall’intuito dei militari e terminato con il sequestro di un’arma bianca. I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno denunciato a piede libero un trentenne modicano per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio è avvenuto durante il normale turno di pattugliamento del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’attenzione dei militari è stata attirata da un giovane alla guida di un veicolo della nettezza urbana: a destare i sospetti non è stata l’infrazione al codice della strada, ma l’atteggiamento palesemente nervoso e sospetto del conducente alla vista della gazzella dell’Arma.

Decisi ad approfondire il controllo, i Carabinieri hanno fermato il mezzo e proceduto a una perquisizione, rinvenendo quanto ipotizzato: il giovane nascondeva un pericoloso coltello “a farfalla” (noto anche come balisong) con una lama della lunghezza di ben 22 centimetri.

L’arma, strumento estremamente insidioso per la rapidità di apertura e la capacità di offesa, è stata immediatamente recuperata in sicurezza e posta sotto sequestro. Per il trentenne è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria Iblea.

Il grado di responsabilità dell’indagato sarà vagliato nelle sedi giurisdizionali competenti, nel rispetto della normativa vigente.

© Riproduzione riservata
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