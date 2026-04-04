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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Pasqua una festa tra tradizione e devozione. Spettacolare la “ Nisciuta ‘ro Re a Loria e ncrinata”

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Monterosso Almo, 04 Aprile 2026 – La Domenica di Resurrezione è un giorno di grande festa nel borgo Monterosso Almo. La giornata inizia con la Solenne Celebrazione Eucaristica alle 10.30 nella Chiesa di S. Giovanni, presieduta dall’arciprete don Innocenzo Mascali. Ma il momento più atteso è alle 11.30, quando dalla chiesa di San Giovanni Battista partirà la “Nisciuta ‘ro Re a Loria e ncrinata” una processione che percorrerà le principali vie del paese con le statue del Cristo Risorto e della Vergine Maria. La suggestiva scena dell’incontro tra le due statue, che si “abbracciano” al centro di piazza San Giovanni, è un momento di grande emozione per la tutta comunità. La processione, accompagnata dalla banda musicale, sarà seguita come ogni anno da centinaia di persone, tra cui tanti emigrati che tornano a casa per le feste pasquali. La giornata continuerà con altre celebrazioni eucaristiche, alle 18.30 nella Chiesa Madre e alle 19.30 nella Chiesa di S. Giovanni.

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