  • 30 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Marzo 2026 -
Acate | Attualità

10eLotto: in Sicilia centrate vincite per 50mila euro, anche ad Acate

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Festeggia la Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 distribuiti premi complessivi dal valore di 50mila euro. Venerdì in Piazza San Clemente a Messina colpo da 25mila euro grazie ad un “7” Oro, mentre presso il punto Vendita in Corso Indipendenza ad Acate, vinti 8mila euro con un “4” Doppio Oro. Sabato, invece, un “7” Doppio Oro vale un premio da 17mila euro in Via Don Gnolfo ad Assoro, in provincia di Enna. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1 miliardo di euro da inizio anno

© Riproduzione riservata
595733

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube