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Attualità | Comiso

A Comiso il convegno informativo sull’endometriosi promosso dall’ associazione “La voce di una è la voce di tutte”

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Sabato 28 marzo si è tenuto a 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 , presso l’aula magna del Liceo Artistico “Giosuè Carducci”, il convegno informativo sull’endometriosi promosso dall’ associazione ” La voce di una è la voce di tutte” in collaborazione con FIDAPA sezione di Comiso.

“Un importante appuntamento molto significativo e partecipato, sabato 28 marzo,si è svolto a Comiso. Nella prima parte della mattinata – spiegano Schembari e Cubisino – l’avvocato Denise Murgo, referente per la Sicilia Orientale dell’associazione, ha parlato ad una platea interessata, della patologia silente ma pervasiva dell’endometriosi. Ringraziamo particolarmente la Preside, dott.ssa Maria Giovanna Lauretta, e la sua referente, la prof.ssa Lorena Bagnati che ci ha accolto e introdotti a questo importante convegno. La giornata informativa è stata sposata in pieno dalla FIDAPA che, grazie alla sua Presidente, la dott.ssa Maria Concetta Di Stefano, ha sottolineato l’importanza di cogliere tutte le spie e gli allarmi, come ad esempio i dolori pre mestruali, perché le donne non pensino che siano normali, e quindi si rivolgano immediatamente a degli specialisti. Il primo front office locale è fornito dal nostro consultorio di Comiso, rappresentato dalla dott.ssa Nuccia Pace, responsabile dei consultori familiari dell’ ASP7 di Ragusa, dalla ginecologa, dott.ssa Patrizia Insacco e dalla psicologa, dott.ssa Gisella Turtula. Le professioniste hanno inteso spiegare ai giovani che affrontare una malattia come l’endometriosi impegna una compartecipazione di più esperti, quali quelli citati per supportare questa patologia che, spesso, viene derubricata a qualcosa che le donne quasi per natura devono sopportare. Il trait-d’union di tutto l’evento è stato l’avvocato Annalisa Fersili e tutto il gruppo delle Fidapine. Dopo l’evento, ci siamo spostati presso la villa comunale di Comiso dove è stata scoperta la panchina “gialla”, l’ Endopank, simbolo permanente di questa giornata, che reca una targa che con un QR code consente di potersi connettere a pagine che in maniera semplice spiegano quali sono i sintomi e le possibili cure per l’endometriosi e, soprattutto, danno contezza dei numeri utili a cui potersi rivolgere per chiedere supporto, aiuto, sostegno e cure, qualora si potesse pensare di avere un disturbo del genere”.

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