Amarcord Santa Marta: la 3ª E si ritrova al “Torre del Sud” cinquant’anni dopo

Modica, 28 marzo 2026 – È stato un tuffo nel passato carico di emozione quello vissuto dagli ex alunni della 3ª E della scuola Santa Marta. A distanza di mezzo secolo, la classe si è riunita per una serata indimenticabile, dimostrando che il legame nato tra i banchi di scuola ha saputo resistere con forza allo scorrere del tempo.

L’iniziativa, nata dal desiderio profondo di riallacciare i fili di una storia comune, è diventata realtà grazie all’impegno e alla dedizione di Mommo Carpentieri. È stato lui l’anima dell’organizzazione, curando ogni dettaglio affinché questa rimpatriata potesse trasformarsi nel successo che è stato.

La serata si è svolta nella raffinata cornice dell’hotel ristorante Torre del Sud, dove tra abbracci, risate e il racconto di una vita intera, l’atmosfera si è subito scaldata, annullando in un attimo i decenni trascorsi. Il momento clou è stato il brindisi attorno alla torta celebrativa, dove il gruppo ha posato con gioia per immortalare un traguardo straordinario: 50 anni di amicizia.

In un mondo che corre veloce, ritrovarsi dopo mezzo secolo non è solo un evento conviviale, ma un omaggio prezioso alle proprie radici. Una serata definita da tutti “bellissima”, che rimarrà impressa nel cuore di ogni partecipante come la conferma che certi legami, nati a scuola, non finiscono mai.

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